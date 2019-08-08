قرد يثير الإعجاب بتقليد غسيل الملابس بيديه كالإنسان (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقرد وهو يغسل الملابس، في محاولة لتقليد السكان المحليين.

يبدأ المقطع، الذي يُعتقد أنه تم تصويره في الهند، مع القرد وهو جالس على طاولة مع قطعة مبللة في يديه، ثم يقوم بضرب الملابس على الطاولة لإزالة الأوساخ الزائدة.

وبعد تأرجح الملابس في الهواء عدة مرات، يضع القرد الملابس في وعاء غسل موجود إلى جانبه.

ويمكن سماع المتفرجين وهم يضحكون بشكل هستيري خلال أداء القرد العبقري، وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

ويبدو أن الحيوان يستخدم الطريقة التقليدية لضرب الملابس لغسلها، وهي الطريقة المتبعة في الهند، حيث تقوم السيدات بضرب الملابس بعصا مخصصة لذلك بعد وضعها في المياه.

كما أن كثيرًا من النساء في البلدان النامية لا يملكن الغسالات ويضربن ملابسهن بهذه الطريقة، وهذا التقليد يزيل الأوساخ الزائدة من الملابس، مما يسرع عملية التنظيف.

وانتشر الفيديو سريعًا بعد أن تداولته مختلف المواقع الإخبارية الهندية هذا الأسبوع.

ومنذ أيام، شوهد قرد ذكي آخر وهو يغلق صنبور ماء عندما رصده السكان المحليون وهم يشربون.