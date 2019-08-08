جملة بإعلان تسويقي تثير ردود فعل غاضبة في الكويت‎ (فيديو)

أثار إعلان تسويقي معروض بأحد شوارع الكويت ردود فعل غاضبة من قبل نواب وأكاديميين في البلد الخليجي المحافظ؛ بسبب ما احتواه من إيحاء للخمر بطريقة غير صريحة، الأمر الذي استفز الكويتيين.

وتضمنت صورة الإعلان الذي تناقله النشطاء عبر حساباتهم عبارة (ما سافرت.. اشرب يمكن تنسى) لتتسبب العبارة بسخط واسع لدعوتها بطريقة إيحائية لأمر مخالف، وسط دعوات لإزالته وتشديد الرقابة من السلطات المعنية تجاه الإعلانات المنتشرة في الشوارع.

وبعد تعليقات غاضبة تدخلت السلطات البلدية وأزالت الإعلان، وفق ما نقل حساب ديوان الكويت الإخباري على تويتر.

فيديو / البلدية تزيل اعلاناً أثار الجدل في شوارع الكويت: #اشرب_يمكن_تنسى !! pic.twitter.com/5b9Nz3GTX9 — ديوان الكويت ???????? (@aldew3n_q8) August 8, 2019

حمى التسويق الغير رشيد بدأت تتجاوز حدود المقبول وصار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية، فالإيحاء المستخدم هنا مرفوض ومخالف للفطرة السوية لذلك تواصلت مع الأخ فهد الشعلة وزير البلدية الذي وعد مشكورًا باتخاذ اجراءات سريعة ضده pic.twitter.com/04cwGTYefp — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) August 8, 2019

وشمل التفاعل مع القضية إعلان النائب في مجلس الأمة محمد الحويلة تواصله مع وزير البلدية فهد الشعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قال: ”حمى التسويق غير الرشيد بدأت تتجاوز حدود المقبول وصار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية، فالإيحاء المستخدم هنا مرفوض ومخالف للفطرة السوية لذلك تواصلت مع الأخ فهد الشعلة وزير البلدية الذي وعد مشكورًا باتخاذ إجراءات سريعة ضده“.

حمى التسويق الغير رشيد بدأت تتجاوز حدود المقبول وصار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية، فالإيحاء المستخدم هنا مرفوض ومخالف للفطرة السوية لذلك تواصلت مع الأخ فهد الشعلة وزير البلدية الذي وعد مشكورًا باتخاذ اجراءات سريعة ضده pic.twitter.com/04cwGTYefp — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) August 8, 2019

بعض الشركات تتعمد إثارة الجدل عبر إعلاناتها وتهدف إلى أن تتفاعل الجهات الرسمية وتزيل الإعلان المخالف..لأنها ستحقق الانتشار الذي تريده اذا تفاعلت الجهات الرسمية معها

..لذلك يجب اتخاذ مخالفات رادعة ضد هذه الممارسات التي تسيئ لسمعة #الكويت والمجتمع الكويتي pic.twitter.com/hFr8benkw3 — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) August 8, 2019

وأضاف الحويلة: ”من المعروف أنه يحظر أي إعلان يتضمن ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو يتضمن معلومات غير صحيحة، وتأكيدًا على ذلك ستقوم اليوم بلدية الكويت بتوجيه من وزير البلدية الأخ فهد الشعلة بإزالة الإعلان الخادش والمخالف وستقوم بوضع ضوابط جديدة لتنظيم هذه الإعلانات“.

واستنكر الباحث السياسي مشعل النامي تعمد بعض الشركات إثارة الجدل بإعلاناتها: ”بعض الشركات تتعمد إثارة الجدل عبر إعلاناتها وتهدف إلى أن تتفاعل الجهات الرسمية وتزيل الإعلان المخالف.. لأنها ستحقق الانتشار الذي تريده إذا تفاعلت الجهات الرسمية معها.. لذلك يجب اتخاذ مخالفات رادعة ضد هذه الممارسات التي تسيء لسمعة #الكويت والمجتمع الكويتي“.

ووصف الناشط عيسى بورسلي الإعلان بالوقح مطالبًا بالتدخل الرسمي لمنع مثل هذه الإعلانات والدعوات: ”إعلان (وقح ) مماثل لإعلانات أفلام الإغراء بالمقدمة لجذب المراهقين لدخول الأفلام ( الوقحة) وبعد الدخول لا توجد لقطات ما فكرو فيه بعقولهم .! الاستهانة بمدخل الإعلان ستؤدي بإعلانات لاحقًا ضرب بكل ما هو ( عيب ) .! وزير البلدية السيد فهد الشعلة يجب أن تكون لك وقفة لكي لا يغضب الجميع .!“.

اعلان (وقح ) مماثل لأعلانات أفلام الإغراء بالمقدمه لجذب المراهقين لدخول الأفلام ( الوقحه ) وبعد الدخول لاتوجد لقطات مافكرو فيه بعقولهم .! الإستهانه بمدخل الأعلان ستؤدي بإعلانات لاحقا ضرب بكل ماهو ( عيب ) .! وزير البلديه السيد فهد الشعله يجب ان تكون لك وقفه لكي لايغضب الجميع .! pic.twitter.com/AChQaoNBmv — عيسىٰ بورسلي ???????? (@Essabouresly) August 8, 2019

وكذلك علقت الناشطة شذى ناصر الصباح: ”معقولة وصل الانحطاط بإسلوب الإعلانات إلى هذا المستوى؟؟؟“.

معقوله وصل الإنحطاط بإسلوب الاعلانات إلى هذا المستوى؟؟؟ pic.twitter.com/7KzidQSxiF — شذى ناصر الصباح (@sabah_al) August 8, 2019

ويشهد المجتمع الكويتي بين الحين والآخر سجالًا حول قضية الإعلانات المنتشرة في مختلف الشوارع، والتي تتطرق إلى عدة قضايا وتثير ردود فعل متباينة في المجتمع الذي يشكل خليطًا من الأفكار والمعتقدات المتباينة.