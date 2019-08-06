السديس: منظومة متكاملة لخدمة الحجاج.. وخطبة عرفة بـ6 لغات

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، عبدالرحمن السديس، عن منظومة من الخدمات المتكاملة وفرتها الحكومة السعودية خلال موسم الحج للعام الحالي.

وجاء ذلك خلال استقباله وفدًا إعلاميًا من عدد من الدول العربية والإسلامية في مكة المكرمة.

وأكد السديس للوفد الإعلامي أن رئاسة شؤون الحرمين“على أتم الاستعداد لاستقبال طلائع ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، عبر منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها الحكومة السعودية.

وخلال لقائه الوفد الإعلامي، طالب رئيس شؤون الحرمين وسائل الإعلام بالعمل على توعية المسلمين، والحرص على أمانة الكلمة، وطرح الرسائل الإيجابية، والبعد عن التشويه.

وقال السديس:“إنكم أيها الإعلاميون منوطون بأعمال جليلة، وتقع على عاتقم مسؤولية عظيمة، وهي نقل ما ترونه على أرض الواقع من خدمات تقدمها المملكة العربية السعودية خدمة لضيوف بيت الله العتيق، وإن التوظيف الأمثل للإعلام يضمن وحدة وتماسك الأمة، والرفع من وعي الشعوب الإسلامية وارتقائها، ونشر مبدأ التسامح، والوسطية، والاعتدال“.

وأفاد بأن“المملكة ستستمر للعام الثاني على التوالي لترجمة خطبة عرفة إلى (6) لغات، لكي تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع“.

كما أكد السديس على أهمية الخطاب الإسلامي الوسطي بالتعايش والسلم والاستقرار الأمني، والوقفة الحازمة ضد التطرف والإرهاب، مشددًا على ضرورة وأهمية فهم الدين الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال.