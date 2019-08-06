محمد قاسم.. أول مولود في موسم الحج الحالي يحقق شهرة كبيرة (فيديو)

حقق رضيع أفغاني الجنسية شهرة واسعة بعدما اُعتبر أول مولود في موسم الحج الحالي، من بين نحو مليوني حاج وصلوا المشاعر المقدسة ويستعدون لأداء مناسك الفريضة الأساسية.

وكانت والدة الرضيع محمد قد شعرت بآلام الولادة خلال وجودها في مدينة مكة المكرمة قبل أن يتم نقلها لمستشفى الولادة والأطفال في المدينة المقدسة وتضع مولودها هناك، ليصبح أول مولود في حج العام الحالي.

ونشرت وزارة الصحة السعودية مقطع فيديو للطفل محمد وأمه مريم النوري (33 عامًا)، وقالت إنهما يتمتعان بصحة جيدة.

وحقق الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجذب موسم الحج ويوميات الحجاج كل عام ملايين المسلمين من مختلف دول العالم.

#أبطال_الصحة يستقبلون "محمد" من أفغانستان أول مولود في الحج. pic.twitter.com/epnUF0eMSa — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 6, 2019

ويعمل فريق ضخم تابع لوزارة الصحة السعودية تعداده 30 ألف شخص في توفير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، القادمين من كل فجاج العالم.