فيديو ”الخزان المسكون“ في بيشة السعودية يثير الرعب والجدل

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون في السعودية، على موقع ”تويتر“ الجدل بين السعوديين بشأن صحة ما جاء فيه من عدمه، إذ تمحور حسب ما يظهر في المقطع حول خزان مسكون بالأشباح أو الجن أو خلافه، وحين تتم قراءة القرآن يَصدُر صوت مرعب من داخله.

وقال عبدالرحمن مشحن أحد ناشري الفيديو، إنه هو ومجموعة من أصدقائه قاموا بتصوير لحظة سماعهم صوت صراخ مرعب من داخل خزان في جنوب بيشة المطل.

وأكد أنهم قاموا بالنزول إلى داخل الخزان للبحث عن مصدر الصوت، إلا أنهم لم يعثروا على شيء، ولكن مع خروجهم منه عادوا وسمعوا الصوت ذاته، على حد زعمه.

#بيشة هذا ما وجدناه في خزان مهجور انا ومجموعه من اخوياي في جنوب بيشة المطل وحين نزلنا الخزان لم نجد احد وعند خروجنا تردد نفس الصوت pic.twitter.com/FpX9XoGH3B — عبدالرحمن علي مشحن (@dhoom_9001) August 5, 2019

وأوضح عبدالرحمن، أن موقع الخزان في المطل ببيشة، ومهجور منذ سنوات بعيدة، مضيفًا أنهم نزلوا الخزان فلم يجدوا أحدًا فخافوا وخرجوا، وعندما خرجوا عاد الصوت ليتردد في أنحاء المنطقة ككل، مناشدًا المسؤولين بالتدخل لتوفير الحماية للسكان.

هنا نزلو لمصدر الصوت ???????? pic.twitter.com/JRvIAG1otR — MalaK . (@MalaK90469649) August 6, 2019

وانقسم ناشطون على موقع التواصل ”تويتر“ بشأن حقيقة المعلومات التي أوردها الشاب، فمنهم من صدق قصته على أن ”الجن“ يسكن الخزان، فيما سخر آخرون من صاحب المقطع مؤكدين أن الفيديو ”مفبرك“ ولا أساس له من الصحة.

بدورها، أكدت بلدية محافظة ”العارضة“ التابعة لمنطقة جازان، لصحيفة ”سبق“ المحلية، أن ما تم تداوله عن وجود خزان ماء بمطل المحافظة، يصدر منه أصوات مخيفة غير صحيح، مبينة أنه لا يوجد في الحديقة خزان من الصبة والخرسانة كما هو ظاهر في الفيديو، وإنما يوجد خزان آخر من نوع ”فايبر“.

لكن ناشطين أنكروا المعلومات التي أوردتها البلدية، لافتين إلى أن الخزان المقصود موجود في محافظة بيشة التابعة لعسير وليس في العارضة.