”الوشم“ يمنع الإيرانيين من الحصول على رخصة قيادة السيارة

قال مسؤول في شرطة إدارة المرور الإيرانية، يوم الثلاثاء، إن قواته لن تصدر رخصة قيادة سيارة للأشخاص الذين يوجد على أجسادهم وشم مرئي وغير عادي.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن مسلم موسوي بناه رئيس إدارة التعليم العام بشرطة المرور في العاصمة طهران: ”إذا كان ثمة شخص يوجد على جسده وشم، فيجب فحصه وتقييمه من قبل علماء النفس لاحتمال وجود بعض الاضطرابات النفسية التي تؤثر على قيادة السيارة“.

وأضاف أنه ”بعد تقييم الطبيب النفسي للشخص، إذا كان الشخص المتقدم للحصول على الشهادة قادرًا على اجتياز التقييمات والفحوصات الصحيحة، فيمكنه الحصول على شهادته بموافقة علماء النفس“.

وفي وقت سابق، قال علي فكري ، قائد شرطة محافظة همدان غرب إيران، إن التصديق على الأشخاص الذين يوجد على أجسادهم وشم لن يحصلوا على إجازة رخصة قيادة السيارة بسهولة وسيواجهون قواعد صارمة.

ويصنف النظام الإيراني والمؤسسات والدوائر الحكومية التابعة له ”الوشم“ علامات على الغزو الثقافي الغربي الذي يعرض القيم الإسلامية للخطر.