دبلوماسي سعودي يتوقع إلغاء شرط المحرم للمبتعثات للخارج

كشف محمد العيسى الملحق الثقافي السعودي في أمريكا، عن توقعه بتسلم الملحقية قريبًا توجيهًا رسميًّا من وزارة التعليم بإلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة كعنصر إلزامي لإتمام إجراءات سفرها لبلد الابتعاث.

وأوضح أن “ القرار سيحل عددًا من الإشكالات التي أفقدت فتيات فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية في دول الابتعاث، في حين اضطرت بعض المبتعثات للزواج فقط لأجل وجود محرم يسافر معهن، كما سيؤدي إلغاء اشتراط المحرم لتقليل تكاليف الابتعاث، مبينًا أن التقديم على الدفعة الجديدة من برنامج الابتعاث سيبدأ بعد عيد الأضحى“.

وأضاف في تصريح أوردته صحيفة ”مكة“ السعودية، أن “ الملحقية -حاليًّا- لا تستطيع التصرف قبل تسلم القرار رسميًّا، ولكنه أضاف أن الملحقية كانت تراعي ظروف بعض المبتعثات وتستثنيهن من اشتراط المحرم في حال واجهن صعوبات في ذلك، ولا سيما من يكملن دراساتهن العليا، فيكن في سن النضج وتحمل المسؤولية“.

بدوره، أكد رئيس مجموعة ”سعوديون في أمريكا“ المعنية بشؤون المبتعثين، أحمد فلاتة، أنه من المتوقع صدور قرار إلغاء وجود المحرم مع المبتعثة قريبًا، لافتًا إلى أنه قرار سيزيل الكثير من العوائق أمام الراغبات في الدراسة اللواتي لا يوجد لديهن محرم أو لعدم تفرغ المحرم.