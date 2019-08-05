السعودية تساوي بين الرجل والمرأة في سن التقاعد

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية، عن رفع سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاعين العام الحكومي والخاص، من 55 عامًا إلى 60 عامًا أسوة بالرجل.

وقالت المؤسسة الحكومية في بيان لها، إن التعديل تم عبر صدور مرسوم ملكي الأسبوع الماضي، وبدأ سريانه اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.

ووفق التعديل الجديد، ستحال المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص للتقاعد عند بلوغ سن 60 عامًا براتب تقاعدي كامل، مالم تتقدم هي طواعية بطلب تقاعد مبكر.

الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام #التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/34fTOLWf1t — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) August 5, 2019

وأوضحت مؤسسة التأمينات أن ھذا التعديل على نظام التأمینات الاجتماعیة يحقق المساواة بین الجنسین، ويسھم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأضافت أن نظام التأمینات الاجتماعیة كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعدي بمجرد بلوغھا عمر الـ55 عامًا؛ ما أدى لإضعاف مشاركة المرأة في سوق العمل؛ لأن بعض أصحاب العمل يعمدون إلى استبعاد المرأة وإحالتھا للتقاعد بمجرد بلوغھا سن الـ55 عامًا.

وتنقسم النساء في المملكة في نظرتهن للسن المناسب للتقاعد، فبينما تطالب بعضهن بجعله مساويًا لسن تقاعد الرجل عند 60 عامًا، تطالب أخريات بتخفيضه لأقل من 55 عامًا.