بسبب ”المثليين“.. محامٍ يقاضي وزارة الإعلام الكويتية

أعلن المحامي الكويتي مرزوق الشريكة اليوم الأحد، تقديمه بلاغًا ضد ممثل ”المثليين“ في الكويت، إضافة إلى وزارة الإعلام وأحد الكتَاب في صحيفة ”الراي“ المحلية، وذلك على خلفية مقال تم نشره مؤخرًا حول قضية المثليين وحوار مع أحدهم.

وقال المحامي الشريكة في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر”، إنه ”تم اليوم إيداع البلاغ المقدم منا ضد ممثل المثليين في الكويت، وضد كاتب المقال في جريدة الراي، وضد وزارة الإعلام، وننتظر قرار السيد النائب العام“.

وكانت صحيفة ”الراي“، قد نشرت قبل أيام حوارًا مع أحد الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالمثليين، للحديث عن قضيتهم وأعدادهم، حيث تطرق الحوار لعدة نقاط مثيرة، منها عزم جمعية المثليين التقدم بطلب لترخيص جمعيتهم، والحديث عن وجود أعداد كبيرة من المثليين في الكويت بينهم شخصيات معروفة.

تم اليوم إيداع البلاغ المقدم منا ضد ممثل المثليين في الكويت وضد كاتب المقال في جريدة الرأي

وضد وزارة الأعلام

وننتظر قرار السيد النائب العام. pic.twitter.com/IQOwkMqYqE — ⚖️المحامي مرزوق الشريكة (@mmalshrikah) August 4, 2019

وكشف ممثل جمعية ”الحرية“ للمثليين في الكويت، عن أنهم يعتزمون التقدم بطلب للجهات المختصة، للترخيص لجمعيتهم خلال شهر آب/أغسطس الجاري، مطالبًا بإجراء تعديلات تشريعية توقف تجريمهم، مبينًا أنهم سيستندون في طلبهم لإشهار الجمعية، إلى منطلقات قانونية عالمية.

وكان بعض المثليين في الكويت قد تقدموا في العام 2007 بطلب لإشهار الجمعية؛ إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة.

ويعاقب القانون الكويتي ”المتشبهين بالجنس الآخر“ بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس ”اللواط“ عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سبع السنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي، وقد تواردت شكاوى عدة حول تعرض بعض من يتم توقيفهم بناءً على هذا القانون في مراكز الشرطة إلى إهانات.