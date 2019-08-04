أمير الكويت يحضر عزاء والد النائب خالد الشطي (صور وفيديو)

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، في عزاء والد النائب في البرلمان خالد الشطي، الذي توفي يوم الجمعة، وتم دفنه يوم أمس السبت في المقبرة الجعفرية.

وبث النشطاء صورًا للشيخ صباح أثناء تواجده في حسينية سيد محمد التي أقيم فيها عزاء الرجال، حيث تواجد النائب خالد الشطي وعائلته وحشد من المعزين.

وشارك في العزاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب.

ويشارك أمير الكويت الذي ولد عام 1929 مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل متواصل برفقة أبناء بلده في أفراحهم وأتراحهم رغم تقدمه في العمر.