أسماء الأسد تعلن شفاءها من مرض السرطان‎ (فيديو وصور)

أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد تعلن انتصارها على مرض السرطان، وتوجه رسالة لزوجها، في حوار لها على التلفزيون السوري. . #إرم_نيوز #أسماء_الأسد #بشار_الأسد #السرطان #سوريا #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #cancer #Syria