ادّعى حق اليهود في البتراء.. ”جابر“ الأمريكي يُثير غضب الأردنيين

أثار الفيلم الأمريكي ”جابر“ ضجة واسعة في الأردن، على وقع ادعائه حق اليهود في البتراء (جنوب البلاد).

وبعدما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، أعلنت وزيرة السياحة مجد شويكة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة حكومية؛ لمتابعة ما أثير عن الفيلم الذي يُجرى تصويره جنوبي البلاد، ويدّعي حق اليهود في فلسطين وجنوب الأردن.

وقالت شويكة في اجتماع مع لجنة السياحة بمجلس النواب: إن ”الحكومة تتابع ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلم جابر، وشكلت لجنة بخصوص هذا الأمر، وستكون نتائجها جاهزة خلال أيام“.

وأكدت الوزيرة ”أن الحكومة لن تسمح لأحد في المس بتاريخ البترا“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

الجدل حول الفيلم جاء في أعقاب انسحاب أحد الممثلين الأردنيين المشاركين في العمل؛ لأنه يحاول إثبات حق اليهود في فلسطين وبمدينة البتراء.

بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب أن ”نقابة الفنانين شكَّلت لجنة خاصة وأصدرت بيانها فيما يتعلق بالفيلم“، واستدرك: ”عممنا بيان اللجنة على الزملاء الفنانين، وبالتأكيد فإن زملاءنا سيقاطعون“.

وبسؤاله عن دور النقابة وهل لها صلاحيات في منع الفيلم، قال الخطيب: ”لنا موقف وطني؛ لأن هذا الفيلم لا يتقاطع مع أساسيات تاريخنا وحياتنا، وعلى مستوى قضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية“.

وكانت لجنة نقابة الفنانين خلصت إلى أن ”الفيلم يساهم في وضع أرضية افتراضية خيالية تدعم الفكرة الصهيونية في أن شرق الأردن هو أرض إسرائيلية، ويؤكد في حواراته أن التواجد اليهودي المزعوم في الأردن حقيقة تاريخية“.

وفي السابق وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز هيئة الإعلام والهيئة الملكية للأفلام بتشكيل فريق مشترك لدراسة وتقييم نص العمل وروايته التاريخية وتقديم توصية حوله.

ويسرد الفيلم، الذي يفترض أن يطرح في الصالات الأميركية في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، قصة اكتشاف صبي بدوي نقوشًا قديمة بالعبرية أثناء جولته في وادي موسى بالبتراء.

ويستند نص الفيلم، بحسب البعض، على رواية للمؤرخة لويز ليغينز التي ترى أن النبي موسى أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل جبل سيناء، وأمضى معهم أربعين عامًا قبل الانتقال إلى فلسطين.