هولندا تبدأ بتطبيق ”حظر النقاب“

المصدر: ا ف ب

بدأت السلطات الرسمية في هولندا، الخميس، بتطبيق حظر البرقع في المدارس والمستشفيات والمباني الرسمية ووسائل النقل المشترك، بموجب قانون جديد.

وتفيد التقديرات بأن بين 200 و400 امرأة يستخدمن البرقع في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وكان القانون أقر في حزيران/يونيو 2018، بعد 15 عامًا من النقاش السياسي حوله، حيث كان النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز اقترح عام 2005 التصويت على قانون حول البرقع.

وعلى خلفية غرامة تبلغ 150 يورو، ”بات محظورًا ارتداء ملابس تغطي الوجه في المؤسسات التعليمية والمعاهد والمباني العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام“، كما ذكرت وزارة الداخلية في بيان.

ورأت الوزارة بأنه ”من المهم في هذه الأماكن العامة من أجل السلامة وحسن سير الخدمات العامة أن يتمكن الجميع من التعرف والنظر إلى بعضهم البعض“، فيما يحظر ارتداء ما يخفي الوجه، مثل الخوذة أو البرقع، بحسب القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتعين على العاملين في المدارس والمستشفيات والمؤسسات والسائقين رفض التعامل مع امرأة ترتدي برقعًا أو الاتصال بالشرطة.

لكن قطاع النقل العام أعلن أن السائقين لن يوقفوا حافلاتهم أو قطاراتهم لإرغام امرأة مخالفة على النزول؛ لأن ذلك سيتسبب في تأخير.

وأعلنت عدد من مستشفيات البلاد أنها ”لن ترفض تقديم الرعاية لأي شخص، بغض النظر عن الملابس التي يرتديها“.

ولا يزال البرقع مسموحًا به في الشارع، خلافًا للقانون الساري المفعول منذ 2010 في فرنسا، حيث يُحظر البرقع في الأماكن العامة.

يذكر أن بلجيكا والدنمارك والنمسا اعتمدت قانونًا مماثلًا.