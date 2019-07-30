وفاة المذيع السعودي محمد الرشيد العثمان

توفي عن عمر يناهز الـ71 عامًا المذيع السعودي السابق محمد الرشيد العثمان الذي كان مشهورًا على المستوى الإعلامي في الممكلة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وستقام عليه صلاة الجنازة عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، والعزاء في منزله بحي العزيزية بالرياض.

ونعاه عدد كبير من نخب المملكة، كالداعية عادل الكلباني الذي كتب ”الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل مأواه الجنة #المذيع_محمد_الرشيد .“

الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل مأواه الجنة #المذيع_محمد_الرشيد — عادل الكلباني (@abuabdelelah) July 30, 2019

وكتب المغرد محمد بن حوقان المالكي: ”#المذيع_محمد_الرشيد عندما كان عمري ١٢ سنة كنت انتظر برنامجه استديو رقم واحد كان من افضل البرامج الحية فيه روح الدعابة وتنمية الفكر والثقافة رحم الله محمد الرشيد عانا كثيرا في نهاية عمره اتمنى من وزارة الاعلام انشاء صندوق لدعم الاعلاميين القداما يستاهلون“.

#المذيع_محمد_الرشيد

عندما كان عمري ١٢ سنة كنت انتظر برنامجه استديو رقم واحد

كان من افضل البرامج الحية فيه روح الدعابة وتنمية الفكر والثقافة رحم الله محمد الرشيد عانا كثيرا في نهاية عمره اتمنى من وزارة الاعلام انشاء صندوق لدعم الاعلاميين القداما يستاهلون pic.twitter.com/uq5fxje3MO — محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) July 30, 2019

وتداول مغردون مقاطع سابقة للراحل.

???? ورحل عنا امس الاعلامي#المذيع_محمد_الرشيد رحمه الله وهو من جيل الطيبين والاعلاميين المبدعين ولد رحمه الله عام ١٣٦٧هـ

وتوفي أمس الاثنين ٢٦ / ١١ / ١٤٤٠هـ نسأل الله أن يجعله في الفردوس الاعلى وهنا مقطع فديو وهو يلقي نشرة الاخبار بالتلفزيون السعودي عام١٤١١هـ

أيام حرب الكويت

???? pic.twitter.com/aOCwI6R5qL — اخبار الاولين (@azoz_80m) July 30, 2019

والعام الماضي أثير جدل في المملكة حول المذيع الرشيد بعدما جرى تداول صور تظهر الرشيد وهو يمارس مهنة التحريج في حراج بمدينة الرياض، ما أثار جدلاً واسعًا بين معلقين انتقدوا الحال الذي وصل إليه جراء ما وصفوه بإهمال من قبل وزارة الإعلام.

رحم الله #المذيع_محمد_الرشيد .. عرفه حراج بن قاسم بعدما عُرف مذيعا في إذاعة الرياض والتلفزيون السعودي. pic.twitter.com/wNM4FDksNi — عبدالرحمن مزيد (@__amzyd) July 30, 2019

وتدخل حينها وزير الإعلام آنذاك مؤكدًا أنه ستجري الاستفادة من خبرة الرشيد.

غير أن الرشيد عاد حينها وأوضح أنه ”مستاء من التطفل على حياته الخاصة، وأنه بخير عميم ، وأبناؤه وبناته في وظائف مرموقة ، وأنه لا يعمل في حراج ابن قاسم بل يذهب هناك للبحث عن مقتنيات من باب الهواية: ليتنا نتركد ونتأكد قبل الإنسياق وراء معلومات تويترية مغلوطة!“.