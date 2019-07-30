وفاة المذيع السعودي محمد الرشيد العثمان

وفاة المذيع السعودي محمد الرشيد العثمان

المصدر: فريق التحرير

توفي عن عمر يناهز الـ71 عامًا المذيع السعودي السابق محمد الرشيد العثمان الذي كان مشهورًا على المستوى الإعلامي في الممكلة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وستقام عليه صلاة الجنازة عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، والعزاء في منزله بحي العزيزية بالرياض.

ونعاه عدد كبير من نخب المملكة، كالداعية عادل الكلباني الذي كتب ”الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل مأواه الجنة .“

وكتب المغرد محمد بن حوقان المالكي: ” عندما كان عمري ١٢ سنة كنت انتظر برنامجه استديو رقم واحد كان من افضل البرامج الحية فيه روح الدعابة وتنمية الفكر والثقافة رحم الله محمد الرشيد عانا كثيرا في نهاية عمره اتمنى من وزارة الاعلام انشاء صندوق لدعم الاعلاميين القداما يستاهلون“.

وتداول مغردون مقاطع سابقة للراحل.

والعام الماضي أثير جدل في المملكة حول المذيع الرشيد بعدما جرى تداول صور تظهر الرشيد وهو يمارس مهنة التحريج في حراج بمدينة الرياض، ما أثار جدلاً واسعًا بين معلقين انتقدوا الحال الذي وصل إليه جراء ما وصفوه  بإهمال من قبل وزارة الإعلام.

وتدخل حينها وزير الإعلام آنذاك مؤكدًا أنه ستجري الاستفادة من خبرة الرشيد.

غير أن الرشيد عاد حينها وأوضح أنه ”مستاء من التطفل على حياته الخاصة، وأنه بخير عميم ، وأبناؤه وبناته في وظائف مرموقة ، وأنه لا يعمل في حراج ابن قاسم بل يذهب هناك للبحث عن مقتنيات من باب الهواية: ليتنا نتركد ونتأكد قبل الإنسياق وراء معلومات تويترية مغلوطة!“.

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