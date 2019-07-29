أجبرها على دفع المال.. الإطاحة بوافد ابتز فتاة في السعودية

ضبطت السلطات المختصة في السعودية، وافدًا ابتز فتاة وأجبرها على دفع مبلغ مالي كبير له، وفق ما نشرته وسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة ”عاجل“ المحلية، إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، أطاحت بوافد ابتز فتاة في منطقة أبها وأخذ منها مبلغًا ماليًّا.

وتقدمت الفتاة ببلاغ لوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشأن تعرضها للابتزاز من قبل شخص أخذ مبلغًا ماليًّا كبيرًا منها.

وفور تلقيها البلاغ، نسقت الهيئة بدروها مع الجهات الأمنية وشرطة المنطقة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، وتم القبض على المتهم.

وفور استكمال الإجراءات اللازمة، أحيل البلاغ إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي في الشرطة التي تولت ضبط المتهم.