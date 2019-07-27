بمشاركة نسائية.. السعودية تنظم معرضًا فريدًا للرقص الشعبي

كشف معهد ”مسك“ للفنون في السعودية عن إطلاقه معرضًا للرقص الشعبي في المنطقة الجنوبية بالمملكة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في بلد بدأ الانفتاح حديثًا على الفنون، ويسعى لتوثيق تراثه.

ونشر القائمون على المعهد التابع لمؤسسة ”مسك“ الخيرية، التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقاطع فيديو وصورًا للفعالية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل وتستمر طوال أيامه.

ويظهر في مقاطع الفيديو المنشورة صورًا لفرق من الرجال والنساء يؤدون بشكل منفصل رقصات شعبية تعود إلى تراث المنطقة الجنوبية في المملكة، والتي تشمل مناطق جازان وعسير ونجران.

خطوة بخطوة وعلى مرأى من أعينكم سنحوّل إرثنا إلى عملٍ فنّي.

قريباً.. كن جزءاً من متعة حيّة#معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/gqbg7qlDAS — Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019

وقال القائمون على المعرض في إعلانهم: ”بوصلتُنا تُشير باتجاه الجنوب، في الحدث الأول مِن نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، موثقًا تُراثًا فنّيًا أصيلًا وعريقًا بصورة جديدة ومختلفة“.

بوصلتُنا تُشير باتجاه الجنوب ..

في الحدث الأول مِن نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، موثقاً تُراث فنّي أصيل وعريق بصورة جديدة ومختلفة#معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/wHirbmWFMH — Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019

ويحمل المعرض اسم ”الخطوة“، ويستهدف تقديم عروض من الرقص الشعبي الذي يميز فنون المنطقة الجنوبية في السعودية أمام جمهور واسع، بدا متحمسًا للتجربة الجديدة التي تترافق وتطلعات البلاد نحو الانفتاح على الثقافة والفنون.

فنٌ عريق توثّقت أصالته بأصالة أرض الجنوب خطوةً بخطوة ..

فنٌ تتوحد معه صفوفنا، وتسمو رفعةً به أرواحنا .. #معرض_الخطوة #حنا_فوق pic.twitter.com/eu1pVJ8V0K — Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019

وتمتد السعودية، أكبر بلدان الخليج الست، على مساحة جغرافية واسعة، وتتنوع ثقافات وفنون مناطقها في الجهات الأربع والوسط، إذ تتمايز نجد والحجاز والشرقية والغربية والشمال والجنوب عن بعضها البعض بجزء من اللهجة المحلية والعادات والتقاليد.

وتحث البلاد الخطى نحو الفنون بمختلف أنواعها بعد نحو 4 عقود من حظر إقامة الفعاليات الفنية والثقافية بشكل شبه تام، استنادًا لتفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية، ما لبثت الرياض أن تخلت عنها.