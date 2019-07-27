لإسعاد النزلاء.. سيرك وبرامج ترفيهية داخل أسوار سجن سعودي ‎(صور)

حظي نزلاء سجن منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية بليلة مميزة من ليالي مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ، داخل أسوار السجن، نفّذها مجلس التنمية السياحية في تبوك، بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والمديرية العامة للسجون.

وبحسب موقع صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، اليوم السبت، تضمنت الفعاليات ”السيرك العالمي الروسي، والألعاب البهلوانية، وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة، شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقى وفنون الرسم“.

وشهدت الفعاليات، التي جاءت تنفيذًا لتطلعات الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية، تفاعل ومشاركة نحو 150 نزيلًا من السعوديين والمقيمين، كما قدمت الجوائز والهدايا للنزلاء ولذويهم.

وضمن الفعاليات، أعلن رئيس لجنة رعاية السجناء ”تراحم“ أحمد بن عطية الحارثي، أثناء الحفل، عن سداد مبالغ عن بعض الموقوفين في قضايا مالية، حيث تستكمل إدارة السجن إجراءات إطلاق سراحهم، وأُقيمت مأدبة عشاء بهذه المناسبة.

من جهته، أكّد مدير سجون منطقة تبوك العميد سلمان العتيبي أن المديرية العامة للسجون ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات، وعقد شراكات مع كل جهة حكومية أو أهلية ترغب في المساعدة بما يعود بالنفع على النزلاء.

من جانبه، أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي أن الهدف من المبادرة هو إدخال الفرح على قلوب النزلاء، واستمرار تواصلهم مع المجتمع الخارجي؛ ما ينعكس على سلوكياتهم إيجابًا.