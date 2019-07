الداعية الكويتي عثمان الخميس: لا توجد في العالم امرأة جراحة متميزة

View this post on Instagram

ثار الداعية الكويتي عثمان الخميس الجدل بتصريحات اعتبرت مهينة للمرأة، عندما قال إنه "لا توجد في العالم طبيبة جراحة متميزة، وإن وجدت فهي إما غير متزوجة أو مسترجلة". وذكر الخميس في كلمة مصورة له أنه "لا يعلم في العالم كله جراحة امرأة متميزة جدا وإن وجدت فهي أما غير متزوجة، أي ليس لديها هموم أسرية، أو مسترجلة. من الصعب جدا أن تعيش امرأة حياة زوجية وتكون جراحة في الوقت ذاته". وأكد لاحقا أنه أنه كان يتحدث في سياق الجراحات بشكل عام على مستوى العالم وعن الجراحات الدقيقة وليس الجراحات العادية. وأشار إلى أن طبيبا استشاريا أبلغه بأنه لا توجد على مستوى العاللم امرأة جراحة متميزة إلا نادرا لأن "المرأة عاطفية وعاطفتها تغلب عقلها لأن مشاكلها مع أهلها لا تجلعها تجيد الجراحة الدقيقة". وأكد الخميس الحاجة إلى النساء في الحقل الطبي "حتى لا تكشف المرأة عورتها على الرجل" وكذلك في التدريس "لتعليم بناتنا". . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #عثمان_خميس #عثمان_الخميس #المرأة #الطب #جراحة #فتاوى #فيديو #news #kuwait #video #trending