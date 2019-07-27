الداعية الكويتي عثمان الخميس: لا توجد في العالم امرأة جراحة متميزة

قال الداعية الكويتي المثير للجدل الشيخ عثمان الخميس إنه“لا توجد في العالم دكتورة جراحة امرأة.. وإن وجدت فهي إما أنها ”غير متزوجة“ أو ”مسترجلة“، وفق حديث له متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاد الشيخ ”الخميس“ لتوضيح حقيقة قوله عن الطبيبات الجراحات، مستغفرًا الله عما نُقل وفُهم خطًأ، لكنه أكد أن ما قصده هو على مستوى العالم، حيث لا توجد امرأة جراحة متميزة على حدّ قوله.

ويواجه ”الخميس“ الانتقادات من حين إلى آخر لفتاويه الغريبة، لكنه يحظى بجمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي رغم آرائه المثيرة للجدل، والاتهامات التي تلاحقه بالطائفية.