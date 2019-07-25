بعد إعلان مثير.. ”العمل السعودية“ تعد بتوسيع وظائف المواطنين القيادية

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الخميس، إن وزارته ستعلن في وقت قريب عن وظائف للسعوديين من الجنسين، في عدد من المهن التخصصية والقيادية؛ بهدف الاستفادة من الكفاءات المحلية.

وأوضح الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ أن المملكة تعمل ”حاليًا على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريبًا“.

ولم يكشف الراجحي عن مزيد من التفاصيل حول عدد الوظائف التي سيتم الإعلان عنها، ومناطق توزعها، والموعد الدقيق للإعلان عنها.

وكان الوزير يرد على الجدل والانتقادات التي قوبل بها إعلان وظائف إدارية في السعودية موجه للأردنيين، عندما قال ”أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين“.

أبناء وبنات الوطن على قدر عالي من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، والتي سنعلن عنها قريباً.https://t.co/NxS1PTXf6P — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) July 25, 2019

وكانت وسائل إعلام أردنية، بينها صحيفة ”الرأي“ نشرت يوم الأربعاء، إعلانًا منسوبًا لوزارة العمل الأردنية، عن وظائف للأردنيين في أحد المستشفيات بالسعودية، من بينها وظائف مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي.

وجرى تداول الإعلان على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انتقادات للجهة المسؤولة عن الإعلان، وتجاهلها توظيف سعوديين، قبل أن تتدخل وزارة العمل السعودية، وتقول إن الإعلان مخالف لأنظمة العمل في البلاد ”وجارٍ التحقق منه“.

وتعمل السعودية على خطط واسعة لتوطين الوظائف، من خلال إحلال موظفين سعوديين في كثير من القطاعات بدل الوافدين الأجانب الذين يبلغ عددهم في البلاد حاليًا نحو 13 مليون نسمة من مختلف الجنسيات.

وتستهدف خطط التوطين تخفيض نسب البطالة المرتفعة بين الشبان السعوديين وتحقيق أهداف ”رؤية 2030“ التي تنص عند نهايتها في العام 2030 على أن تكون نسبة البطالة بين السعوديين من الجنسين 7%.