وزير التعليم السعودي السابق يثير غضب المعلمين

أبدى أحمد العيسى وزير التعليم السعودي السابق، تأييده للائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي صدرت قبل نحو أسبوعين، وأثارت انتقادات عدد كبير من معلمي المملكة بعد أن تضمنت فرض قيود على منح العلاوة السنوية.

ونسب للوزير السابق الذي يشغل حاليًا منصب مستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، إعداد اللائحة الجديدة خلال فترة وجوده بالوزارة.

وقال العيسى في مقال له، نُشر اليوم الخميس، بصحيفة ”الحياة ”: ”عملنا على تطوير لائحة جديدة للوظائف التعليمية (وهي التي صدرت قبل أسابيع قليلة)، تسعى لتحفيز المعلمين وتفرق بين المعلم المجتهد والمعلم الذي ركن إلى الدعة والسكون والعمل الروتيني الممل“.

وكان الوزير العيسى يتحدث في المقال عن فترة عمله بالوزارة التي امتدت لثلاث سنوات وانتهت أواخر العام الماضي، وشهدت الوزارة في عهده بالفعل تبني خطط وإجراءات جديدة كثيرة.

للاسف كانت من اسوء الاعوام اللي مرت علي بالتعليم .. شققت ع المعلم و وسعت الفجوة بين المعلم و الوزارة و تسببت في نفورنا و نفور الجيل الجديد من التعليم . حولت العلاقة بيننا و بين الوزارة الى تصادم بدلا من التعاون. للاسف لازلت تعيش في احلامك الوردية — لارينا (@lareentamim) July 25, 2019

وقوبل المقال بردود فعل متباينة، فبينما يرى فريق من السعوديين، أن الخطط والتغييرات التي تجريها الوزارة حاليًا طويلة الأمد، وستظهر نتائجها الإيجابية في الأمد البعيد على مستقبل التعليم في المملكة، ينتقد فريق آخر تلك الإجراءات ويقول إنها لا تؤتي نتائج في المدارس والجامعات وعلى الطلاب.

بصراحة كنت ومازلت شاهدا على التعليم في أمريكا منذ سنوات طويلة ويحزنني أن أقول أن التعليم في السعودية متدني جدا ويحتاج إلى سنوات طويلة لإصلاحه،وأؤكد لك ومن تجربة أن المعلم هو الأساس لإنجاح العملية التعليمية وبعده تأتي البقية ، ادفعوا المعلم للتطوير بشتى السبل ولا تحرموه من حقوقه. — بندر الدوشي- سبق (@BandarDawsi) July 25, 2019

من ينكر دور معاليكم في تطوير منظومة التعليم فهو جاحد وغير منصف ومثل ما تفضل به معاليكم اصلاح التعليم لان يحدث في يوم او يومين بل لابد من وقت ولكن عوضنا ان معاليكم لازال في خدمة التعليم من خلال رئاستكم مجلس ادارة هيئة تقويم التعليم والتدريب دمتزفي حفظ الله — د.خالد ناصر القحطاني (@kalqahtani1394) July 25, 2019

كنت ولا زلت تقدم اجمل التضحيات الفكرية من اجل مستقبل الأجيال القادمة الحقيقة كانت قرارات التعليم في فترتك ذهبية جداً ليست مجاملة ولكن هي الحقيقة التي لا يريد البعض ان يعرفها ..قد يصاحبها سخط مؤقت لكن مستقبل الجيل القادمة يستحق الكثير منا .. — عبدالعزيزالساحلي (@asahely) July 25, 2019

_هل قلت لصديقك :انك تستثير المعلمين فيثورون عليك سبا وشتما وتقريعا

_هل قلت لصديقك انك قضيت على علاوات المعلمين

_هل قلت لصديقك انك ودعت الوزارة غير مأسوف عليك .

الوزير خدام للموظفين وللمواطنين باوامر ولي الامر وثقته فيك . — . (@tate0505) July 25, 2019

وكشفت الوزارة قبل نحو أسبوعين، عن لائحة الوظائف الجديدة التي تشترط حصول المعلمين الحاليين على رخصة تعليم تُمنح لهم بعد اجتياز اختبار، فيما سيتم نقل من لا يجتاز ذلك الاختبار بعد عدة محاولات إلى وظائف غير تعليمية.

كما تشترط اللائحة منح العلاوة السنوية للمعلمين بشرط أن يكون أداؤهم متميزًا في الفصول الدراسية، فيما سيتم حرمان من لم يحقق مستوًى محددًا من الأداء من العلاوة.

وقوبلت تلك التعديلات باعتراضات واسعة، ووجد عدد المعلمين الكبير المشاركين فيها مساندة من كتاب وإعلاميين طالبوا الوزارة بتعديل اللائحة الجديدة وترك منح العلاوة السنوية من دون قيود وتحفيز المعلمين بطرق أخرى.

وتعلل الوزارة خطوتها الجديدة بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي؛ بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.

ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.