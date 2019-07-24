السعودية تعلن شروط تدريس اللغة الصينية بمدارسها

تبدأ وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تدريس اللغة الصينية، العام الدراسي المقبل، بعدد من مدارس الثانوية لبعض الإدارات التعليمية في المملكة، وفق مواصفات محددة للمدارس.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الوزارة حددت مواصفات المدارس الثانوية التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية، وهي أن يكون مبنى المدرسة حكوميًا مستقلًا ”غير مشترك مع مرحلة أخرى“، وألّا يقل عدد الطلاب أو الطالبات في المدرسة عن 400 طالب أو طالبة، وأن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من 3 أعوام.

وشددت على ضرورة أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى ”تأهيل وعمل، ريادة الأعمال، ماهر“، وأن يتوفر في المدرسة معمل لغات أو مركز لمصادر التعلم بسعة 35 طالبًا أو طالبة.