إلزام اثنتين من مشاهير مواقع التواصل بحذف إعلان مخالف

أعلنت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ إلزامها معلنتين (فاشينيستا) بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر، مؤكدة استدعاءهما لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت الهيئة في تغريدتها: ”إلزام مُعلنتين من ”مشاهير“ التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن (منتج زيت للشعر) للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، وتستدعيهما لاستكمال الإجراءات“.

ولم تكشف الهيئة هوية المعلنتين، إلا أن ناشطين قالوا – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن الفاشنيستا السعودية ملاك الحسيني، ورحاب هما المقصودتان، وذلك لأنهما أعلنتا في وقت متقارب عن ذات نوع الزيت للشعر.