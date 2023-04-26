عودة المسيرة التعليمية في فلسطين بعد تعليق "حراك المعلمين"

أعلن حراك المعلمين الفلسطينيين الموحد، تعليق الإضراب الطويل الذي خاضه، على صعيد المدارس الحكومية، وانتظام الدوام اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.

وأكد الحراك في بيان له أن "خطوات الإضراب مكنت المعلمين من الحصول على أقل حقوقهم".

وأشار إلى أن الحراك "يمهل الحكومة الفلسطينية، حتى شهر سبتمبر المقبل لتنفيذ بعض البنود أو حتى توفر الأموال وتنفيذ مبادرة اللجنة المركزية لحركة فتح".

وكان حراك المعلمين الفلسطينيين الحكوميين نفذ إضرابًا منذ بداية الفصل الدراسي المنصرم من العام الحالي، من أجل عدة مطالب أهمها تأسيس نقابة مستقلة للمعلمين الفلسطينيين، إذ إن حراك المعلمين الفلسطينيين منبثق من المنظمات والهيئات الشعبية.

من جهته رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بتعليق الإضراب وعودة المسيرة التعليمية، وأشاد بكافة الجهود التي بذلت طيلة الأسابيع الماضية لإنهاء الأزمة.

وأكد أن الحكومة استجابت لمطالب المعلمين تقديرًا منها لدورهم في تعليم أبنائنا، وإعلاءً لشأن العلم والمعلمين.