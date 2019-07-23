كبرى الصحف الفلسطينية تحتجب عن الصدور

لم تصدر صحيفة القدس، الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، كما توقف تحديث موقعها الإلكتروني؛ بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر.

وتعد ”القدس“، كبرى الصحف الفلسطينية، وأقدمها، حيث صدرت في العام 1951 وتتخذ من مدينة القدس، مقرًا لها.

وقال منير الغول، عضو لجنة موظفي الصحيفة، إنّ قرار الإضراب جاء بعد ”مفاوضات طويلة مع إدارة الصحيفة وعدم التزامها بوعودها الخاصة بدفع الرواتب“.

وأضاف: ”عندما مست الأزمة، لُقمة عيش أطفالنا، قررنا بدأ إضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبنا“.

وتابع: ”صحيفة القدس بيتنا، ونسعى للحفاظ عليها، لكن لم نجد سوى الإضراب للتعبير عن الحالة التي وصل إليها نحو 100 موظف في الصحيفة“.

وذكر الغول أنّ الإضراب عن العمل سيستمر، إلى حين ”حلّ الأزمة“.

وسبق لصحيفة القدس أن توقفت عن الصدور مرتين في سنوات سابقة؛ لأسباب ”غير مالية“، لكنها المرة الأولى، التي تتوقف بسبب إضراب موظفيها.

ووصف الغول الأزمة المالية التي تعاني منها الصحيفة بـ“العميقة“، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على رد من إدارة الصحيفة، التي تعد الأوسع انتشارًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.