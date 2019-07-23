كويتيون يهاجمون الأكاديمي هاشم الرفاعي بعد تغريدة عن ”عيال بطنها“

وجه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت انتقادات حادة للأكاديمي، الأستاذ بكلية الدراسات التجارية، هاشم الرفاعي، بعد تغريدة له تحدث فيها عن أصول الكويتيين.

وقال ”الرفاعي“ في تغريدته عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نحن عيال بطنها وأصيلين ونتمسك بعراقة الأصل ونقاء الدم ونتغنى بأمجاد عائلاتنا وعراقة وعظمة أصولنا وخوفنا على هذا الوطن كخوفنا على أبنائنا وفلذة أكبادنا أما الكائنات المنحدرة من سمكة فمعروفون لدينا، وهم الذين وصلوا إلى هذا الوطن بغفلة من الزمن مستخدمين السمكة قصدي المراكب والطراريد“.

نحن عيال بطنها وأصيلين ونتمسك بعراقة الأصل ونقاء الدم ونتغنى بأمجاد عائلاتنا وعراقة وعظمة أصولنا وخوفنا على هذا الوطن كخوفنا على أبناءنا وفلذة أكبادنا

أما الكائنات المنحدرة من سمكة معروفين هم الذين وصلوا إلى هذا الوطن بغفلة من الزمن مستخدمين السمكة قصدي المراكب والطراريد — هاشم الرفاعي (@hashem_alrefai) July 22, 2019

ورغم أن ”الرفاعي“ لم يحدد من يقصد من كلامه، وإن كان يتحدث عن فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ أم لا، إلا أنه لاقى هجومًا واسعًا من قبل متابعين وناشطين، من خلال هاشتاغ #طقعان_المحترم عبر موقع التواصل ”تويتر“.

واستنكر الطبيب والصحافي سليمان إبراهيم الخضاري، تغريدة الأكاديمي الكويتي، متسائلًا: ”المراكب والطراريد؟ من تقصد أ.هاشم الرفاعي أو د. هاشم الرفاعي يا من أصول أكثر أسرتكم الكريمة من العراق العظيمة ولنا في السيد طالب الرفاعي والذي كان مرشحًا لعرش العراق أسوة حسنة! فهلا تفضلت بشرح من ترفض تجنيسهم وعلى أي أساس؟“.

المراكب والطاريد؟

من تقصدأ.هاشم الرفاعي او د. هاشم الرفاعي يا من أصول أكثر أسرتكم الكريمة من العراق العظيمة ولنا في السيد طالب الرفاعي والذي كان مرشحا لعرش العراق أسوة حسنة؟

فهلا تفضلت بشرح من ترفض تجنيسهم وعلى أي اساس؟ https://t.co/MoA3xnczJp — د. سليمان ابراهيم الخضاري (@Dralkhadhari) July 22, 2019

وعلق مغرد بمسمى ”مواطن غيور“: “ كل كويتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة #الكويت هو في محل احترام وتقدير، ولا نسمح لأي أحد الطعن في أصولهم ومذاهبهم أياً كانت. #الكويتي“.

#طقعان_المحترم

كل كويتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة#الكويت هو في محل احترام وتقدير، ولا نسمح بأي أحد الطعن في أصولهم ومذاهبهم أياً كانت.#الكويتي — مواطن غيور (@7nSFLRW3ZVHniuI) July 23, 2019

وطالب مغرد يدعى ”فهد ناصر الجنفاوي“ الرفاعي بحذف التغريدة قائلًا: ”دكتور هاشم .. هل أخاطبك بالكتاب والسنة .. بأن لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى …أم أخاطبك بالإنسانيه .. والمساواة بين الأبيض والأسود .. أم أخاطبك بالعلم .. الذي ينبذ العنصرية .. أم أخاطبك باسم الوطن .. والوحده الوطنية .. رجاء .. أشطب التغريدة .. لا تضحك الطلبة عليك..“