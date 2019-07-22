”الصحة الكويتية“ تعلن نتائج تحقيقها بوفاة العروس فاطمة الزهراء

أكّدت مصادر صحية كويتية، يوم الإثنين، أن نتائج تحاليل الفحوصات المخبرية على العينات التي تم أخذها من دواء التخسيس، الذي تناولته عروس شابة قبيل وفاتها مؤخرًا، جاءت سليمة ومستوفية لمتطلبات المواصفات القياسية، ولا تحتوي على مركبات كيميائية ضارة.

وقالت المصادر الصحية لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”نتائج فحوصات عينات المنتج ظهرت اليوم، وجاءت جميعها سليمة وآمنة ومستوفية لكامل المواصفات القياسية، وذلك عقب أيام من وفاة العروس الكويتية فاطمة الزهراء، التي قيل إنها توفيت بسبب تأثير هذه الأدوية“.

بدوره كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله البدر، لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، سلامة المكمل الغذائي الخاص بالتخسيس الذي تناولته العروس المتوفاة، مبينًا أنه يتم حاليًا إجراء فحوصات لمعرفة مدى خلو المنتج من الميكروبات.

وكانت وزارة الصحة فتحت تحقيقًا في وفاة العروس فاطمة الزهراء، التي توفيت قبل أيام قليلة، للوقوف على أسباب الوفاة، مطالبة بالابتعاد عن الأدوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لخطورتها على الصحة وعدم سلامتها وجودتها.

وأثارت وفاة العروس قبيل زفافها بيوم واحد، ضجة إعلامية وجدلًا عبر المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق البعض تصريحات بأن الوفاة بسبب أدوية التنحيف التي روجت لها إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعرف بالكويت باسم ”الفاشينيستا“.

ورغم تأكيد والد العروس في وقت سابق، أن وفاة ابنته جاءت بسبب قسوة النظام الذي اتبعته، وليس بسبب أدوية التخسيس، فتحت الحادثة نيران الغضب تجاه هذه الأدوية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ”الفاشينستات“.