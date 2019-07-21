هدم شرفة منزل لنقل مريض مصري يزن 500 كغم للمستشفى بواسطة رافعة (صور)

اضطرت فرق إدارة الحماية المدنية في مصر، إلى هدم شرفة منزل وإحضار رافعة لنقل مريض يزن نحو 500 كيلوغرام، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى رئيس حي محافظة حلوان، بلاغًا من الأهالي عن وجود المواطن محمود ماضي أبوزيد، 35 سنة ويزن 500 كغم تقريبًا، بحاجة لنقله للمستشفى لكنه غير قادر على الحركة أو مفارقة السرير نظرًا لوزنه الزائد.

وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة إن أجهزة الأمن تلقت استغاثة المواطن محمود ماضي أبوزيد بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، لمساعدته على النزول من شقته حتى يذهب للمستشفى لتلقي العلاج، حيث إنه غير قادر على الحركة ويبلغ وزنه 500 كيلوغرام تقريبًا.

وعلى الفور تم توجيه رجال الحماية المدنية، وتجهيز المعدات، وتم إزالة سور الشرفة، وقام رجال الحماية المدنية بإنزاله إلى سيارة الإسعاف، ونقله إلى مستشفى شبرا العام.

وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والإسعاف، واستخدام ومعدات الحي تم إنزال المريض بواسطة الرافعة بعد كسر سور الشرفة.