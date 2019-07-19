إهانة طبيب مصري لممرضة سعودية تثير غضبًا في المملكة (فيديو)

استقبل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير بالنيابة في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، ذوي الممرضة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، وقد تعرضت لإساءة من أحد الأطباء.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن مدير صحة عسير بالنيابة المهندس حسن بن محمد الشريف، أكد فتح تحقيقات عاجلة وتطبيق الأنظمة بكل صرامة لذوي الممرضة، لافتًا إلى أن تصرف الطبيب غير مهني وغير مقبول.

بدوره، نقلت الصحيفة عن أحد أقارب الممرضة (لم تسمه) قوله إن ”الأسرة مطمئنة بعد إعلان الصحة فتح تحقيق عاجل في القضية“.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة قد أكد في السابق أنه ”سوف يتم التعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وأي إساءة لمريض“.

وأثار فيديو متداول عبر موقع التواصل ”تويتر“، غضبًا بين سعوديين من خلال هاشتاغ #طبيب_يهين_ممرضة_سعودية، حيث قالوا إن ”مسؤول قسم الأشعة وهو مصري الجنسية، أهان ممرضة سعودية“ – وذلك في معلومات لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحتها.

وسُمع في الفيديو صوت موظف في المستشفى وهو يصرخ من داخل غرفة، ثم خرجت ممرضة من الغرفة، لكنه طلب منها العودة، ثم صفق الباب بقوة.

وطالب نشطاء بمحاسبة الوافد المصري على تصرفه، مستنكرين الفوضى في المستشفى وطريقة التعامل مع الكادر الطبي، وفق قولهم.