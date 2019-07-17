خطط لإقامته في الثانية فجرًا.. إلغاء ”حفل مختلط“ على يخت في الكويت

كشف أحد منظمي حفل مختلط مثير للجدل كان من المقرر إقامته على يخت في الكويت، عن إلغاء الحفل دون إيضاح أسباب إلغائه.

ووفقًا الصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الحفل كان مقررًا إقامته يوم السبت المقبل على متن يخت بنادي اليخوت ما بين الساعة العاشرة مساءً والثانية فجرًا، وبلغ سعر تذكرة الدخول 10 دنانير ومن ضمن فقراته عزف دي جي.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان توضيحي حول الحفل بعد إثارته للجدل، أن إدارة حماية الآداب في وزارة الداخلية قامت بالبحث والتحري عن صاحب الإعلان والاتصال به حيث ذكر أنه قام بإلغاء الحفل، وأنه سيحضر إلى الإدارة لعمل التعهدات اللازمة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي حرصها على تطبيق القانون والحفاظ على العادات والتقاليد وثوابت الدين الإسلامي.

وكان نشطاء قد تداولوا أنباءً أن إلغاء الحفل تم ”لمخالفته الآداب العامة وقد تم استدعاء المنظمين وهما أمريكي وأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.