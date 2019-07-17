أردني يرسم خطة شيطانية للإيقاع بشقيقيه من أجل الميراث

ألقت أجهزة الأمن جنوبي الأردن، اليوم الأربعاء، القبض على رجل من منطقة المحدود في مدينة العقبة، لمحاولته توريط شقيقيه في قضية الترويج والاتجار بالمخدرات، بسبب خلافات بينهم حول توزيع الميراث، وفق مصدر أمني.

وأكد المصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”المتهم أنشأ صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض فيها صورًا لبعض المواد المخدرة كالحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرين، ووضع أرقام هواتف شقيقيه، للتواصل لمن يهتم بالموضوع أو يريد الشراء“.

بدروها عكفت دائرة مكافحة المخدرات على تحري الصفحة، ومتابعة أرقام الهواتف المنشورة، حيث توصلت إلى شقيقي المتهم وعندما استدعتهما تبين عدم درايتهما فيما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي من بيع وترويج للمواد المخدرة.

واكتشفت الأجهزة المختصة أن شقيقهما الثالث هو منشئ الصفحة، حيث جرى تحديد مكان موقعه، وضبطه.

وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة، بغرض الإضرار بشقيقيه، لوجود خلافات شخصية بينهم حول الميراث.