الإعلامية السعودية منى أبو سليمان تتنازل عن شكواها ضد مثيب المطرفي مقابل ”اعتذاره“

أعلنت الإعلامية السعودية، منى أبو سليمان، تنازلها عن الشكوى المقدمة من قبلها في محكمة الرياض الجزائية ضد الإعلامي مثيب المطرفي.

وأوضحت ”أبو سليمان“ في حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنها تقديرًا منها لوساطة الأصدقاء ورأفة منها بسن المسيء، تنازلت عن شكواها، لافتة إلى ”اكتفائها بأخذ تعهد بالاعتذار ومن ثم حذف الحساب لقاء التشهير والإساءة التي طالتها وأسرتها“.

تقديراً لوساطة الاصدقاء ورأفة مني بسن المذنب من صدور حكم قاسً تتنازلت عن الشكوى المقدمة من قبلي في محكمة الرياض الجزائية، تفاديا لعقوبة شديدة والاكتفاء بأخذ تعهد بالاعتذار ومن ثم حذف الحساب لقاء ما حصل من أساءة وتشهير طالني وأسرتي…..يتبع pic.twitter.com/M5GJCEvdjw — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) July 16, 2019

وأضافت في تغريدات أخرى أنه سبق وعرضت فرصة الصلح على ”المطرفي“ عدة مرات مدة عام كامل، لكنه لم يترك لها الخيار سوى اللجوء للقضاء، مؤكدة أنها لن تتوانى عن رفع قضايا ضد من يشهر أو يسيء لها أو لعائلتها.

ولكني لن أتواني عن رفع قضايا على كل من يشهر او يسيء لي او لعائلتي لأني لا استطيع ولا ارضى لنفسي الرد بالمثل و نتمنى ان تكون هذه اخر الإشكالات. — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) July 16, 2019

وقدم الإعلامي مثيب بالفعل اعتذارًا علنيًا للإعلامية ”أبو سليمان“ على حسابه في موقع ”تويتر“ إنفاذًا لأمر المحكمة.

تنفيذاً لأمر المحكمة : اعتذر عن مابدر مني تجاه الاخت منى ابوسليمان في تغريدات سابقة منشورة في حسابي في تويتر. — مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) July 13, 2019

شكراً لكم جميعاً ????????

سنوات عديدة جمعتني بإخوة وأصدقاء ومحبين في هذا المنبر واخرين أبطال تشرفت بمعرفتهم هنا وهم يدافعون عن بلادنا السعودية ضد الحملات المضادة للمملكة ، وهذا ماجعلني وغيري نذود بكل مانملكه بأقلامنا وادواتنا الانتاجية بتفنيد كذب الاعلام الدولي وتظليله للرأي العربي.. — مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) July 13, 2019

وتجييشهم لشتم المملكة والكذب عليها بأخبارهم وتقاريرهم، كانت الاهداف سامية وستظل سامية ولن نذخر جهد في الدفاع عن الوطن.

اخيراً اعتذر لكل من ساءه بعض مااطرحه هنا من نقاشات فكرية، سأترجل عن هذا الجواد وادعوا الله لنا ولكم التوفيق.

سيتم غلق هذا الحساب انفاذاً للأمر. نستودعكم الله ???????? — مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) July 13, 2019

وبدأ الخلاف بين المطرفي وأبو سليمان قبل عام، حيث شكك بوطنيتها، متهمًا إياها أنها تساند ”الإخوان المسلمين“ بتوجهاتها وأفكارها من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، لينتقل لاحقًا إلى القضاء.