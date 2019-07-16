الإعلامية السعودية منى أبو سليمان تتنازل عن شكواها ضد مثيب المطرفي مقابل ”اعتذاره“

الإعلامية السعودية منى أبو سليمان تتنازل عن شكواها ضد مثيب المطرفي مقابل ”اعتذاره“

المصدر: إرم نيوز

أعلنت الإعلامية السعودية، منى أبو سليمان، تنازلها عن الشكوى المقدمة من قبلها في محكمة الرياض الجزائية ضد الإعلامي مثيب المطرفي.

وأوضحت ”أبو سليمان“ في حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنها تقديرًا منها لوساطة الأصدقاء ورأفة منها بسن المسيء، تنازلت عن شكواها، لافتة إلى ”اكتفائها بأخذ تعهد بالاعتذار ومن ثم حذف الحساب لقاء التشهير والإساءة التي طالتها وأسرتها“.

وأضافت في تغريدات أخرى أنه سبق وعرضت فرصة الصلح على ”المطرفي“ عدة مرات مدة عام كامل، لكنه لم يترك لها الخيار سوى اللجوء للقضاء، مؤكدة أنها لن تتوانى عن رفع قضايا ضد من يشهر أو يسيء لها أو لعائلتها.

وقدم الإعلامي مثيب بالفعل اعتذارًا علنيًا للإعلامية ”أبو سليمان“ على حسابه في موقع ”تويتر“ إنفاذًا لأمر المحكمة.

وبدأ الخلاف بين المطرفي وأبو سليمان قبل عام، حيث شكك بوطنيتها، متهمًا إياها أنها تساند ”الإخوان المسلمين“ بتوجهاتها وأفكارها من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، لينتقل لاحقًا إلى القضاء.

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