أردنيون يبدون استياءهم من إجراء تأمين زيارة الرزاز بكلاب بوليسية

تفاجأ أردنيون من إجراء اتخذه أفراد الأمن العام للاستعداد لزيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء لبلدية إربد الكبرى شمال الأردن، حيث ظهر رجال الأمن العام ومعهم كلاب بوليسية في مباني بلدية إربد.

وأبدى الأردنيون استياءهم من مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن دوافع الإجراء غير المبرر بحسبهم.

ومن المقرر أن يصل الرزاز إلى محافظة إربد تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، في زيارة لعدد من المؤسسات.