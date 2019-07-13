مصر.. اكتشاف أثري جديد يعود للعصر المتأخر (صور وفيديو)

أعلنت مصر، اليوم السبت، عن اكتشاف أثري جديد يحتوي على دفائن تعود للعصر المتأخر في منطقة دهشور بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة، فيما تم افتتاح الهرم المنحني للملك (سنفرو) بالمنطقة، وهرم (الكا) العقائدي لزيارة الجمهور.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني، إن ”الاكتشاف جاء ثمرة جهود بعثة أثرية مصرية عملت ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300م جنوب شرق هرم (امنمحات) الثاني“.

وأوضح، أن ”البعثة استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترًا تقريبًا إلى الناحية الشرقية“، ويعتبر الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصر الدولة الوسطى.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمنطقة الاكتشاف، أنه ”تم العثور على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية، يوجد بداخلها بعض الموميات في حالة جيدة من الحفظ، إلى جانب عدد من الأقنعة الخشبية بعضها غير مكتمل، ومجموعة من أدوات الظران، التي كانت تستعمل كأدوات تقطيع من الدولة المتأخرة، الأمر الذي يشير إلى أن الموقع قد أعيد استخدامه في فترات لاحقة للدولة الوسطى“.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن ”البعثة الأثرية بدأت أعمال الحفائر بالموقع منذُ شهر آب/أغسطس من عام 2018، واستمرت حتى شهر نيسان/أبريل الماضي“.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن ”اختيار البعثة لعمل حفائر في ذلك الموقع يرجع إلى ظهور بعض الكتل الحجرية الكبيرة الحجم، وكذلك ظهور بعض كسرات الحجر الجيري والجرانيت ما يدل على وجود دفائن أثرية في تلك المنطقة“، مؤكدًا ”استمرار البعثة في أعمال الحفر الأثري لكشف النقاب عن ما تحويه هذه المنطقة من آثار وأسرار“.

من ناحيتها، قالت ياسمين علاء الدين المديرة العامة لمنطقة آثار دهشور، إن ”الحفائر تضمنت رفع 50 مترًا مكعبًا من الرديم، حيث عثر على دفائن وتوابيت فخارية وحجرية من العصر المتأخر“، وعليها طبقات من ”الكارتوناج“، ونصوص عقائدية ورسوم للإلهات الحاميات للمتوفى مثل ”نفتيس وإيزيس“، وعثر أيضًا على مجموعة أقنعة خشبية مع الدفائن.