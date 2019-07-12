مصر توقف بيع 3 تماثيل للرئيس الراحل جمال عبدالناصر

أوقفت وزارة قطاع الأعمال المصرية بيع 3 تماثيل مصنوعة من النحاس للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، حيث قامت إحدى الشركات الحكومية بعرضها للبيع في مزاد كقطع خردة.

وأمر وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، وفق بيان رسمي له بالتحفظ على التماثيل وإهدائها لوزارة الثقافة للحفاظ على التراث المصري، وعرضها في المتاحف التابعة لها تقديرًا لمكانة الرئيس الراحل.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت هجومًا من بعض المتابعين على خبر بيع التماثيل الثلاثة ضمن تخلص شركة النقل المباشر التي تعود تابعتها للحكومة المصرية من أصولها غير المستغلة.

وطالب المتابعون الشركة بتوضيح أسباب عملية البيع، وأين كانت تلك التماثيل طوال تلك الفترة التي تقدر بأكثر من 60 عامًا.