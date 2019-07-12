توجه حكومي لإنشاء وزارة لـ“السعادة“ في مصر

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء المصري، عن وجود تعاون بين القاهرة وأبوظبي لنقل تجربة وزارة السعادة إلى مصر.

وقال المسؤول الحكومي في تصريح تلفزيوني، إن ”الوزارة الجديدة سيتم إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة، وستكون لها أفعال ملموسة قبل إقرارها من خلال تعاملات المواطنين مع كل أجهزة الدولة المختلفة“.

وأضاف أن ”هناك مساعٍ لزيادة الوعي لدى المواطنين، وتعزيز مستويات التواصل معهم في جميع أجهزة الدولة“.

وأشار إلى أن ”ما يؤرق الحكومة حاليًا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بالحكومة وأجهزتها المختلفة، مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين“.