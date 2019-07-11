جلسة عائلية خاصة تتصدرها سيدة تحقق شهرة واسعة في السعودية (فيديو)

جلسة عائلية خاصة تتصدرها سيدة تحقق شهرة واسعة في السعودية (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

حقق مقطع فيديو يوثّق جلسة عائلية خاصة تتصدرها سيدة سعودية، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، التي تسابق الكثير من أبنائها للإشادة بالاجتماع الذي يتكرر كل أسبوع، وبات معروفًا على نطاق واسع.

وتظهر في الفيديو امرأة وقد تم إخفاء وجهها، تجلس في صدر صالة كبيرة متوسطةً عددًا من الرجال المنصتين، بينما يقوم أحدهم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

واعتادت نورة المشيقح، المعروفة بـ ”أم عبدالرحمن“، على جمع أبنائها وأحفادها في الصالة كل يوم جمعة، في جلسة للاستماع لتلاواتهم للقرآن الكريم الذي يحفظ غالبيتهم آياته عن ظهر قلب.

ووفقًا لأفراد من عائلة أم عبدالرحمن، تقوم المُسنّة السعودية حاليًا ببناء مسجد كبير على نفقتها في مدينة بريدة في منطقة القصيم.

وتمت مشاهدة الفيديو بشكل كبير، وانهالت تعليقات كثيرة على العائلة تدعو لها، وتحض على نقل التجربة إلى أسر أخرى.

ويقول مقربون من العائلة، إن ”أم عبدالرحمن“ دعت أولادها وأحفادها قبل 12 عامًا، وكان عددهم يومها 40 شخصًا، لتعلم القرآن الكريم وحفظه، وبلغ عدد من حفظوه حتى الآن 36 شخصًا، فيما يسعى الأربعة الباقون لإتمام الحفظ، بينما ينضم الأحفاد الجدد فور تمكنهم من القراءة بشكل جيد إلى دروس الحفظ.

وتنتشر جمعيات، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، في مختلف مناطق المملكة، ويتجاوز عدد من يحفظون كتاب الله بشكل كامل في السعودية 10 آلاف شخص من الجنسين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث