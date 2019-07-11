جلسة عائلية خاصة تتصدرها سيدة تحقق شهرة واسعة في السعودية (فيديو)

حقق مقطع فيديو يوثّق جلسة عائلية خاصة تتصدرها سيدة سعودية، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، التي تسابق الكثير من أبنائها للإشادة بالاجتماع الذي يتكرر كل أسبوع، وبات معروفًا على نطاق واسع.

وتظهر في الفيديو امرأة وقد تم إخفاء وجهها، تجلس في صدر صالة كبيرة متوسطةً عددًا من الرجال المنصتين، بينما يقوم أحدهم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

واعتادت نورة المشيقح، المعروفة بـ ”أم عبدالرحمن“، على جمع أبنائها وأحفادها في الصالة كل يوم جمعة، في جلسة للاستماع لتلاواتهم للقرآن الكريم الذي يحفظ غالبيتهم آياته عن ظهر قلب.

فيديو: مواطنة مسنة في #بريدة تتوسط 40 من أبنائها وأحفادها في جلسة أسبوعية لتلاوة القرآن بعد أن أتم 36 منهم حفظه. pic.twitter.com/bTfgtD1VAK — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 11, 2019

ووفقًا لأفراد من عائلة أم عبدالرحمن، تقوم المُسنّة السعودية حاليًا ببناء مسجد كبير على نفقتها في مدينة بريدة في منطقة القصيم.

وتمت مشاهدة الفيديو بشكل كبير، وانهالت تعليقات كثيرة على العائلة تدعو لها، وتحض على نقل التجربة إلى أسر أخرى.

ويقول مقربون من العائلة، إن ”أم عبدالرحمن“ دعت أولادها وأحفادها قبل 12 عامًا، وكان عددهم يومها 40 شخصًا، لتعلم القرآن الكريم وحفظه، وبلغ عدد من حفظوه حتى الآن 36 شخصًا، فيما يسعى الأربعة الباقون لإتمام الحفظ، بينما ينضم الأحفاد الجدد فور تمكنهم من القراءة بشكل جيد إلى دروس الحفظ.

نورة المشيقح من بريدة تقول

جمعت أولادي وأحفادي قبل١٢سنةوعرضت عليهم،مشروعاً ندخره للآخرة(حفظ القرآن)،واليوم أتم منهم ٣٦شخصاً حفظه كاملاً وبقى أربعةفي طريق الحفظ وكل حفيد يولد يلحق بهم بعدما يحسن القراءة وهذا هو مجلسهم كل جمعة لمراجعةوردهم بحضورها بارك الله فيها #التدريب_الصيفي pic.twitter.com/BFlP9GQt1H — مـشـعـل الـعــراك ⁦????????⁩ ⁩⁦ ⁩⁦Ⓜ️⁦⁦⁦⁦ (@al_mosafeerr) July 7, 2019

وتنتشر جمعيات، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، في مختلف مناطق المملكة، ويتجاوز عدد من يحفظون كتاب الله بشكل كامل في السعودية 10 آلاف شخص من الجنسين.