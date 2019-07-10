حفل ”رغوة الشاطئ“ في العقبة يثير قلق الأردنيين (فيديو)

أثار حفل من المقرر عقده الجمعة المقبل في أحد الفنادق الشهيرة قبالة ساحل مدينة العقبة جنوب الأردن، قلق الكثيرين في المجتمع الأردني، متسائلين عن مضمونه، بسبب اسم الحفل ”رغوة الشاطئ“، والذي اعتبروه مبتذلًا، وذلك وفق ما ذكره موقع سواليف الأردني، اليوم الأربعاء.

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منظمي الحفل إلى توضيح التفاصيل كافة حول فقرات الحفل، والهدف منه.

وعبّروا عن خشيتهم من احتوائه ممارسات منافية للسلوك العام، وتتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني المحافظ، وذلك في ظل انتشار ظاهرة الحفلات الغريبة عن مجتمعهم، على حد قولهم، إذ طالبوا في حال عقد الحفل، أن يكون تحت سيطرة الأمن.

وبدوره أكد محافظ العقبة، حجازي عساف، أن المحافظة لا تسمح بإقامة أي حفل يخرج عن العادات والتقاليد ويسيء لسمعة الأردن.

وقال عساف لـ الأردن24، إنه تواصل مع ادارة فندق موفنبيك للاستفسار عن ”حفل الرغوة“ المعلن عنه، إذ أكدت الإدارة أن الحفل لنزلاء الفندق فقط ولمن يرغب مقابل تذاكر، فيما سيتضمن الحفل ”عشاءً، ودي جي، ووضع رغوة في المسابح التابعة للفندق ذاته“.

وأشار إلى أن الحفل لا يشبه حفلات قلق وغيرها، وسيخضع لرقابة من قبل الجهات المختصة.

وأثار الحفل جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظلّ تداول مقاطع فيديو لـ ”حفلات رغوة“ أقيمت في دول أخرى.

يُذكر أن حفلًا بعنوان ”رغوة الشاطئ“ أو Foam beach، يعقد في الولايات المتحدة، كما وعقد في دول عربية مثل: تونس، إذ ينطوي على رشق مستجمين بكمية هائلة من الرغوة، أثناء رقصهم قبالة الشاطئ.