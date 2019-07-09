وزيرة مغربية تكشف حقائق صادمة عن تعنيف النساء في بلادها

كشفت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة حول ظاهرة العنف ضد النساء في بلادها.

وقالت الوزيرة الحقاوي، خلال استضافتها في منتدى الصحافة الذي تنظمه وكالة الأنباء الرسمية المغربية: إن ”93.4 % من النساء المعنفات لا يقدمن شكاوى ضد المعنِّف، فيما تقوم 6.6 % فقط من النساء ضحايا العنف بتقديم شكاوى لدى الجهات المختصة“.

وكشفت الوزيرة أن ”النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاوى حول تعرضهن للعنف“، مشيرة إلى أن ”البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب كشف عن تغول انتشار الظاهرة التي تصل إلى 54.4%“.

وكان البحث الوطني حول العنف ضد النساء في المغرب، الذي تم تقديمه سابقًا، قد كشف أن النساء في المدن هن الأكثر تعرضًا للعنف، مقارنة بالنساء في القرى والبوادي، فيما ينتشر العنف النفسي بنسبة تفوق 49 % بين نساء المغرب، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7 %، والعنف الجسدي بنسبة 15.9 % والعنف الجنسي الذي تفوق نسبته 14 %.

كما يشمل العنف جميع المجالات بما فيها أماكن العمل والأماكن العامة والوسط العائلي.