خطّاب كويتي يتعرض لانتقادات حادة بسبب زواج المسيار (فيديو)

أثارت تصريحات الخطّاب الكويتي خلف الحمد، التي أطلقها أمس أثناء استضافته بفضائية ”الراي“، بشأن تعدد الزوجات وزواج المسيار وغيرها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وحملت التعليقات موجة غضب وانتقادات ضده.

وقال خلف الحمد في لقائه التلفزيوني: ”زواج المسيار مجاز ولا غبار عليه، وأموره رسمية وكل شيء رسمي، حيث يتم الاتفاق بين الطرفين بدون حقوق، أنا لو تحصل لي الليلة وحدة زواج مسيار.. آخذها“.

وعن مبدأ تعدد الزوجات صرح الخطاب الكويتي: ”بالتأكيد زوجة واحدة لا تكفي، لأن عندنا أعدادًا كبيرة، بالإضافة إلى أنها سنة، ولكن زوجتك أم عيالك إذا كانت صالحة فلماذا زوجة ثانية؟“.

وعن زواج الكويتية من جنسيات أخرى، قال: ”أي جنسية أخرى تتمنى كويتي يتزوجها.. تتمنى التراب اللي يمشي عليه“.

فيديو > الخطاب خلف الحمد: زوجة واحدة لا تكفي .. ولكن اذا كانت زوجته صالحة ليش يدور على زوجة ثانية pic.twitter.com/1TBlVL9GQ3 — سرمد | Sarmad (@Sarmad) July 8, 2019

وفجرت تصريحات الخطاب الكويتي خلف الحمد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوها بكثرة على ”تويتر“، وحملت تعليقاتهم انتقادات وسخرية من حديثه.

وكتب حساب باسم ”باسل“ تعليقًا يقول فيه: ”لحيته مسوية شغل أكيد زوجته دافعتله ثمن التراب اللي يمشي عليه“، وعلق آخر: ”أتوقع لو يطول بالحديث يجيب العيد“، وأضاف ثالث: ”غريب جدًا هذا الكلام“.

وهاجمته أخرى بشراسة قائلة: ”المشكلة إنه هو متزوج مرة واحدة ويبي يدمر بيوت هالمساكين والزواج من امرأة ثانية له أسباب شرعية موا لعب“.

وانضمت لها ”سارة“ في الحديث معلقة: ”هذا الرجل يجب أن يحاكم وعلى الدولة أن تتخذ إجراء فيه.. لأنه في لقاء تلفزيوني تسأله المذيعة في حال حصول حمل وهم متفقين مسبقًا من غير حمال يرد على المذيعة يقول لها تاخذ أي شي تدبر نفسها في ألف طريقة وطريقة“.

الخطاب خلف الحمد : "اي جنسية اخرى تتمنى كويتي يتزوجها.. تتمنى التراب اللي يمشي عليه" pic.twitter.com/9LLY84whyw — حصري (@7ssry) July 8, 2019