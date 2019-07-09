”الشورى“ السعودي يسقط توصية برفع نسبة مشاركة النساء بـ“البلدية“ إلى 30%

أسقط مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، التوصية التي تقدمت بها 4 عضوات هن: لطيفة الشعلان، ونورة المساعد، وعالية الدهلوي، ولينا المعينا، طالبن فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد نسبة لا تقل عن 30% للنساء في المجالس البلدية ضمن ثلث الأعضاء الذين يعينهم الوزير، حيث صوّت عليها 71 عضوًا ورفضها 34 منهم، فيما التزم الصمت 20 عضوًا من أصل 125 عضوًا حضروا الجلسة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن المتقدمات بالتوصية انتقدن خلو بعض مناطق المملكة وقراها من أيّ عضوات نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين.

وأكدت العضوات أن ”الآلية الحالية في التعيين في المجالس البلدية لم تراعِ تمكين المرأة وفق رؤية 2030، حيث بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها 10 مجالس فقط من مجموع 284 مجلسًا بلديًا؛ ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية 34 مقعدًا فقط (19 مقعدًا بالانتخاب و15 مقعدًا بالتعيين) في مقابل 3156 مقعدًا للرجال (2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 لعضو معيّن)“.

وأوضحن أن نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية لم تتجاوز 1%، مما يشكل تمثيلًا متدنيًا جدًا لمشاركة المرأة في عضوية المجالس.