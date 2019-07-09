”العمل“ السعودية تستدعي ”أم جوجو“

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في بيان رسمي لها، مباشرتها حالة الطفلة المعنفة واستدعاء والدتها، بعد أن انتشر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل للأم وهي تكيل الشتائم لابنتها وتضربها بالعصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة بعد جمع المعلومات اللازمة من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة.

وأثار مقطع ”سناب شات“ متداول عبر ”تويتر“ بمسمى هاشتاغ ”المطالبة بالقبض على أم جوجو“، جدلًا بين ناشطين، عقب ظهور امرأة فيه وهي تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.

ونشرت امرأة عبر حساب يدعى ”جوجو“ على ”سناب شات“، مقطع فيديو، وهي منفعلة وتوجه السباب لابنتها بوصفها بـ“المفلوتة“، ثم السباب لبنات وشتمهن بألفاظ نابية، بسبب علاقتهن بابنتها، ومطالبتها إياهن بالابتعاد عن ابنتها، مؤكدة أنها قامت بضرب ابنتها بعصا – تعمدت التلويح بها في الفيديو – كما قامت بضربها مجددًا لتثبت ذلك.

#نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو

مهما غلطت البنت وسوت ربيها بس مو بذي الطريقة اتفاهمي معها لحالكم مو لازم تشهرين فيها قدام اللي يسوى والا مايسوى وتقولين بنتي وحده مفلوته مين خلاها مفلوته غيرك بالفاظك وكلامك ذا ولو صدق خايفه على بنتك كان مافضحتيها pic.twitter.com/7vw26nNnKw — الريح الخفيفة (@NTAN123456) July 8, 2019

كما انتشر مقطع ”سناب شات“ آخر لوالدة ”جوجو“، عبر مواقع التواصل وهي توضح فيه سبب تصرفها السابق، وقالت: ”12 ونص وحدة بالليل، اشوف الساعة تعدي تعدي وأنا ادق ادق، ما حدا تقبل إن بنتها يكون لها معجبات من بنات الواطيات اللي بلا أخلاق، أي أم ما تبغى تكون بنتها أسوا بنت أكيد تبغى بنتها أحسن ناس، بنتي اختفت أمس ما أدري بيت مين، ما ادري مين صاحبتها، يبنو على الكلام اللي مو عارفين اش فيه اش السبب، (..)“.

بدورها، علقت ”جوجو“ على الذي حصل: ”أنا بالنسبة لي خذت الموضوع بروح رياضية واضحك مافيه شي“.