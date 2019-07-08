43 % من العاطلين عن العمل في إيران من خريجي الجامعات‎

قال مركز الإحصاء الإيراني إن نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الإيرانية بلغت 43 ٪ من إجمالي العاطلين عن العمل، حيث ارتفعت بنسبة 4 ٪ مقارنة مع الربيع العام الماضي.

وأظهر تقرير مركز الإحصاء، الذي صدر اليوم الإثنين، معدل بطالة للشباب من 15-29 عامًا، في ربيع للعام الجاري 23.7٪، بانخفاض 1.8٪ بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي“.

وتشير دراسة التغيرات في معدل المشاركة الاقتصادية إلى أن هذا المعدل قد انخفض بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فإنه ”في ربيع 2019، فإن قطاع الخدمات والصناعة والزراعة يمثل الحصة الأكبر في جذب العمالة، فيما كانت أعلى وأدنى معدلات البطالة في الربيع هي محافظة شهال مهال وبخيتاري جنوب غرب إيران، بنسبة (16.7 ٪) وهمدان (غرب) (6.1 ٪).

وذكر مركز الإحصاء أن قياس العمالة والبطالة يتبع التعريف الدولي لتصميم مسح المنظمة، مشيرًا إلى أنه ”يُعتبر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام أو أكثر والذين يعملون لمدة ساعة على الأقل خلال الأسبوع أو الذين تركوا وظائفهم مؤقتًا لسبب ما، عاملين“.

ارتفاع مؤشر البؤس

ووفقًا لمركز الإحصاء، ارتفع مؤشر البؤس (إجمالي معدل البطالة ومعدل التضخم) إلى 39 ٪ في فصل الشتاء من العام الماضي 2018، بنسبة 10 ٪ مقارنة بعام 2017، مضيفة أنه ”وفقًا لهذا التقييم، بلغ معدل البطالة 12.1٪ في الشتاء الماضي وبلغ معدل التضخم 26.9٪، ومن المتوقع أن يزداد معدل البؤس والبطالة“.

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل التضخم في إيران 37.2 ٪ هذا العام.

وأقرت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات صارمة على إيران، وعلى الأخص نظام العقوبات الذي استهدف قطاع النفط، الذي يمثل 60 ٪ من إجمالي صادرات البلاد.