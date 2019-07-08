السعودية.. تدخل رسمي ضد أم جوجو

السعودية.. تدخل رسمي ضد أم جوجو

المصدر: فريق التحرير

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، من لديه أي معلومات عن مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل تحت مسمى ”المطالبة بالقبض على أم جوجو“، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري.

وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، نرجو من لديه معلومات عن حالة عنف، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري.

وأثار مقطع ”سناب شات“ متداول عبر مواقع التواصل، جدلًا بين ناشطين، عقب ظهور امرأة فيه وهي تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.

ونشرت امرأة عبر حساب ابنتها ”جوجو“ على ”سناب شات“، مقطع فيديو، وهي منفعلة وتوجه السباب لابنتها بوصفها بـ“المفلوتة“، ثم السباب لبنات وشتمهن بألفاظ نابية، بسبب علاقتهن بابنتها، ومطالبتها إياهن بالابتعاد عن ابنتها، مؤكدة أنها قامت بضرب ابنتها بعصا – تعمدت التلويح بها في الفيديو – كما قامت بضربها مجددًا لتثبت ذلك.

كما انتشر مقطع ”سناب شات“ آخر لوالدة ”جوجو“، عبر مواقع التواصل وهي توضح فيه سبب تصرفها السابق، وقالت: ”12 ونص وحدة بالليل، اشوف الساعة تعدي تعدي وأنا ادق ادق، ما حدا تقبل إن بنتها يكون لها معجبات من بنات الواطيات اللي بلا أخلاق، أي أم ما تبغى تكون بنتها أسوا بنت أكيد تبغى بنتها أحسن ناس، بنتي اختفت أمس ما أدري بيت مين، ما ادري مين صاحبتها، يبنو على الكلام اللي مو عارفين اش فيه اش السبب، (..)“.

بدورها، علقت ”جوجو“ على الذي حصل: ”أنا بالنسبة لي خذت الموضوع بروح رياضية واضحك مافيه شي“.

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