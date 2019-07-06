نائب كويتي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ”مصافحة النساء“ (فيديو)

تعرض النائب الكويتي ”سعدون حماد“ لهجمة إعلامية وانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له أثناء حضوره إحدى الفعاليات وامتناعه عن مصافحة إحدى السيدات بعد أن مدت يدها إليه، دون أن يظهر وجهه بشكل واضح أو يحدد تاريخ المقطع المتداول.

وتداول النشطاء مقطع فيديو منسوبًا إلى النائب حماد حيث ”ظهر فيه أثناء إلقائه التحية على عدد من الشخصيات في جمعية المحامين، ليمتنع عن مصافحة إحدى السيدات بعد أن بادرت هي برفع يدها إليه وفق ما أظهره المقطع المتداول“.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة تجاه النائب حماد، فبالرغم من ترحيب عدد من النشطاء بفعل النائب وامتناعه عن مصافحة المرأة لما فيه من مخالفة للشرع وتطبيقًا للدين، فقد انتقد آخرون ما أقدم عليه متداولين مقطعًا آخر يعود لأعوام لنفس النائب يوثق مصافحته للبرلمانية صفاء الهاشم.

وكان الناشط عتيج المسيان من بين المنتقدين للنائب حماد الذي وصفه بالقبيض، حيث قال: ”النائب الإسلامي أحيانًا والليبرالي أحيانًا، ولكن كان ولا زال قبيض قديم وجديد النائب سعدون حماد العتيبي“.

النائب الاسلامي احيانآ والليبرالي احيانآ

ولكن كان ولا زال قبيض قديم وجديد

النائب سعدون حماد العتيبي pic.twitter.com/CaXjDS4GOj — عتيج المسيان (@TheFeud) July 6, 2019

وعلقت المدوِنة بنت الكويت ساخرةً: ”ماشاء الله من متى !!! اشوف حق الأصوات النسائية راز نفسه بينهم العن أبو النفاق“.

ماشاء الله ????????????

من متى !!!

اشوف حق الاصوات النسائيه راز نفسه بينهم

العن ابو النفاق — بنت الكويت ???????????? (@Om_fahaad__61) July 6, 2019

وكتبت المغردة هيا السعدون: ”يا سلام على الإيمان المتوقد!!! لكنه يمد يده لأشياء أخرى كثيرة“.

يا سلام على ألإيمان ألمتوقد!!! لكنه يمد يده لأشياء أخرى كثيرة. — هيا السعدون (@H_alsadoun) July 5, 2019

وفي سياق مخالف، رحب نشطاء بتصرف النائب حماد، حيث كتب حساب (تحت الخط): ”لا تخلطون الأفعال الزين بالشين زين ما فعل النائب مصافحة المرأه حرام“.