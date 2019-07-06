الأردن يحجب رسميًا لعبة ”ببجي“

حجبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، لعبة ”ببجي“ رسميًا، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور غازي الجبور لصحيفة ”الغد“ الأردنية.

وقال الجبور، إن ”الهيئة بدأت بتطبيق الحجب اعتبارًا من يوم الخميس الماضي“. مؤكدًا أن ”القرار جاء منسجمًا مع واجب الهيئة ومسؤوليتها لحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات بحسب قانون الاتصالات، حيث ثبتت عالميًا المخاطر الاجتماعية الكبيرة التي تنجم عن ممارسة تلك اللعبة من العدائية والإدمان والانعزال“.

وبين الجبور، أن ”الهيئة بدأت قبل حوالي عام ونصف، ببث رسائل توعوية للمستخدمين في الأردن حول أضرار اللعبة ودعوة الأهالي لمراقبة الشباب والأطفال حتى لا ينخرطوا في هذه اللعبة، ومع زيادة وتوسع استخدامها اتخذت الهيئة قرار الحجب“.

وتنتمي ”ببجي“ إلى ألعاب البقاء، حيث يحاول اللاعب الحفاظ على حياته داخل اللعبة حتى النهاية، وذلك عبر اتباعه استراتيجية في تجميع الأسلحة والذخائر لمواجهة اللاعبين الآخرين وقتلهم.