ترامب يتعرض للسخرية بسبب خطأ بكتابة اسم طائرة الرئاسة الأمريكية

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موجة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ عندما أخطأ في كتابة اسم طائرته.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، الذي يصادف الـ4 من شهر تموز/ يوليو من كل عام.

وقال ترامب في تغريدته: ”يأتي الناس من أبعد الأماكن لينضموا إلينا في اليوم الذي يمثل أبرز احتفال في تاريخ الدولة“.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن طائرته قدمت عرضًا مميزًا، لكنه أخطأ في كتابة اسم الطائرة، حيثُ كتب ”إير كرافت وان -Aircraft One ”، بدلًا من ”إير فورس وان – ”Air Force One، حيثُ تعرف الطائرة باسمها الأخير.

وعلى الرغم من أن ترامب حذف منشوره وأعاد نشره بعد التعديل، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما سخروا منه، حيثُ تساءل أحدهم قائلًا: ”ألا تعرف حقًا اسم طائرتك الخاصة، أم أنها طائرة جديدة تقدمونها للعالم؟“.

وقال آخر: ”Aircraft One هو اسم طائرة بوتين، فهناك فيلم وثائقي روسي عن طائرة بوتين يدعى (Aircraft One)“.

ويمكن إطلاق اسم ”Air Force One“ على أي طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية على متنها الرئيس، وفقًا للبيت الأبيض.

وأكد محلل طيران يُدعى أليكس ماشيراس، أنه لم يتم إطلاق اسم Aircraft One على أي طائرة رئاسية من قبل.

ومن المقرر مشاركة ترامب في احتفالات يوم الاستقلال هذا العام وظهوره لإلقاء تحية عسكرية لنصب لنكولن التذكاري، في احتفال سيتضمن عرضًا للألعاب النارية وعروضًا بالطائرات ومدرعات الجيش.