دور المسنين في مصر.. ملجأ الآباء هربًا من إهمال الأبناء (فيديو إرم)

يعاني العديد من الآباء والأمهات، إهمالَ أبنائهم لهم، بعد كبر سنهم وتعرضهم لحالات مرضية؛ ما أصبح يشكل ظاهرة سلبية بدأت في الانتشار بالمجتمع المصري على مدار السنوات الأخيرة.

ورصدت ”إرم نيوز“ العديد من الحالات التي انتهت بها الحال داخل دور المسنين، وهم يعانون المرض والألم، متأثرين بإهمال أبنائهم، وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء المرض والفقر.

وفي ظل معاناة الكثيرين من عدم القدرة على توفير العلاج، اضطروا إلى اللجوء لدور المسنين، هربًا من الفواتير الباهظة للمستشفيات الخاصة، والإهمال الجسيم في المستشفيات الحكومية.

وعبرت حالات عديدة في تقرير ”إرم نيوز“، عن مدى الألم الذي يصيبهم، ليس من المرض والعجز، بقدر تجاهل أبنائهم وعدم السؤال عنهم؛ ما يضعهم في حالة نفسية سيئة، تزيد من ألمهم وعجزهم.