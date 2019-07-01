سعوديون يحتفون بطفل مخترع يستهدف مساعدة مبتوري الأطراف والمشلولين (فيديو)

احتفى آلاف المغردين في موقع تويتر في السعودية، بطفل مخترع من مدينة الرياض، يستهدف باختراع جديد مساعدة مبتوري الأطراف السفلية والمشلولين بشلل نصفي، على المشي بدلًا من الاعتماد على الكرسي المتحرك.

وقدم القائمون على مبادرة ”أنت أولى“ الاجتماعية في السعودية، الطفل خالد الجنيدل، الذي يبلغ من العمر نحو 12 عامًا، ليشرح اختراعه لمواطنيه السعوديين الذين يشاهدونه للمرة الأولى.

ويقول الطفل السعودي إنه قرر مساعدة مبتوري الأطراف والمصابين بالشلل النصفي، بعد أن شاهد عن قرب عددًا منهم، قبل أن ينتهي به الحال إلى اختراع قدم صناعية تسير على دواليب ويتم التحكم بها عن بعد بجهاز تحكم يديره من يرتدي القدم.

وظهر الطفل الجنيدل في مقطع فيديو بجانب اختراعه، بينما يقوم بشرح مزاياه لرجل على كرسي متحرك، ليحقق الفيديو آلاف المشاهدات خلال وقت قصير من نشره كجزء من مبادرة اجتماعية، يستهدف القائمون عليها تسليط الضوء على أصحاب التجارب المميزة في المجتمع.

#مخترع_الرياض_في_انت_اولي

في الصف السادس ابتدائي قام بإختراع ذكي يُساعد المصابين بالشلل على المشي

هؤلاء ابناء السعودية العظمى القصة الـ ٨ في #انت_اولى pic.twitter.com/ZqZ5rsukNF — أنت أولى (@Antawla) July 1, 2019

وقال أحد المغردين السعودين، ويدعى محمد إبراهيم العتيبي في تعليقه على اختراع الطفل الجنيدل: ”إبراز خالد كنمودج.. يجعل المجتمع يعيش وعي الثقافة وثقافة الوعي ..! شكرًا لمن يسعى لإبرازهم لنفع المجتمع ورفع راية الدين ثم الوطن.. حينما يتكوّن الوعي فلا تسل عن الإيجابية والتميّز في المجتمع.. مبدع ياخالد تبارك الله.. شكرًا صديقي عبدالرحمن.. #مخترع_الرياض_في_أنت_أولى“.

إبراز خالد كنمودج .. يجعَل المجتمع يعيش وعي الثقافة وثقافة الوعِي ..!

شكراً لمن يسعى لإبرازهم لنفع المجتمع ورفع راية الدين ثم الوطن ..

حينما يتكوّن الوعي فلا تسل عن الإيجابية والتميّز في المجتمع ..

مبدع ياخالد تبارك الله ..

شكراً صديقي عبدالرحمن ..????#مخترع_الرياض_في_انت_اولي — محمد إبراهيم العتيبي (@abuosama125) July 1, 2019

وكتبت مغردة باسم ”يارا“ مشيدةً باختراع مواطنها ”ماشاء الله تبارك ربي يحفظه، وهذا الشخص اللي المفروض يشتهر مب الحثاله اللي الحين معطينهم أكبر من حجمهم. #مخترع_الرياض_في_أنت_أولى“.

ماشااءالله تبارك ربي يحفظه وهذا الشخص اللي المفروض يشتهر مب الحثاله اللي الحين معطينهم اكبر من حجمهم ????????. #مخترع_الرياض_في_انت_اولي — YARA????. (@xyn004) July 1, 2019

وتفاعل فهد عبدالرحمن السرداح مع الطفل المخترع، وقال في تغريدة له ”بارك الله فيك أخوي #عبدالرحمن_المطيري أن أظهرت لنا مثل هذه النماذج المبدعة ومن أحدهم هذا الشاب المبدع ماشاء الله الذي لم يتجاوز عمره 12 سنه #مخترع_الرياض_في_أنت_أولى #خالد_الجنيدل وفي اختراعه الرائع الجميل #الحذاء_الذكي ربي يوفق #خالد_الجنيدل ويسعده كما أسعد من يحتاج لهذا الحذاء“.

بارك الله فيك اخوي #عبدالرحمن_المطيري ان أظهرت لنا مثل هذه النماذج المبدعه

ومن احدهم هذا الشاب المبدع ماشاء الله الذي لم يتجاور عمره 12 سنه #مخترع_الرياض_في_انت_اولي #خالد_الجنيدل وفي اختراعه الرائع الجميل #الحذاء_الذكي

ربي يوفق #خالد_الجنيدل ويسعده كما اسعد من يحتاج لهذا الحذاء — فهدعبدالرحمن السرداح (@fhd573) July 1, 2019

ومنحت إحدى شركات القطاع الخاص، كوبون شراء مجاني للطفل المخترع وسط دعوات مؤيدي المبادرة لانضمام شركات أخرى لتكريم الجنيدل على اختراعه.

وتستهدف مبادرة ”أنت أولى“ التي يشرف عليها الشاب السعودي عبدالرحمن المطيري، دعم المتميزين من بلاده وتحفيزهم عن طريق حث الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة على تبنى أبطال مبادرته وأفكارهم وتجاربهم.

شكراً لـ تمور

بدأو البداية ، وبانتظار غيرهم وهذا من اهم اهداف المبادرة ( اللحمة الاجتماعيه ) اقوى داعم لهم وقفة المجتمع معهم بجميع اطيافه شركات ومحلات ومسؤولين وقطاعات و…..الخ وقطعاً ستعود فائدتهم للمجتمع والوطن .

هم ابنائنا https://t.co/glZUdnKFsM — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) July 1, 2019

خالد القصة الـ ٨

وجدناه طاقه وثقة بالنفس لاتُوصف

إن وجَد الدعم والتحفيز ، سيكون له شأن عظيم .

تكريم الجهات والقطاعات والمسؤولين ، حتى لو معنوياً اكبر مُحفز له ولابناء الوطن مثله .

#مخترع_الرياض_في_انت_اولي pic.twitter.com/1Dia7Cy40G — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) July 1, 2019

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