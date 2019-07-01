بيع الأعلام.. مصدر رزق للمئات خلال 28 يومًا في مصر (فيديو إرم)

يمتهن العديد من المصريين مهنة بيع الأعلام في الأماكن المختلفة، بالتزامن مع بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة على أرض مصر، خلال الفترة الحالية والمستمرة حتى يوم 19 من شهر تموز/يوليو الجاري.

ورصدت ”إرم نيوز“ ظاهرة بيع الأعلام في الشوارع الرئيسية، استغلالًا لبطولة كأس أمم إفريقيا القائمة، وهربًا من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأصبح علم مصر مصدر رزق لقطاع كبير من الشباب، فمجرد بدء منافسات بطولة أمم إفريقيا حرص كثيرون على التجول في الشوارع بالأعلام، لكسب المال من جهة، ولتشجيع المواطنين على دعم منتخب بلادهم في المباريات من جهة أخرى.

وتحدث عدد من بائعي الأعلام، لـ“إرم نيوز“، عن فكرة توجههم لهذه المهنة الموسمية، والتي تعتمد على فترة مؤقتة، قد تطول إلى 28 يومًا أو أقل، حسب مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.