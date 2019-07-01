أمير سعودي يعلق على مقطع رهف القنون الأخير

علق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه رهف القنون، التي هربت من أسرتها قبل أشهر باتجاه تايلاند ومنها إلى كندا، وحظيت وقتها بتغطية إعلامية واسعة، لا سيما بعد تدخل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شخصيًا في تسريع خطوات نقلها إلى بلاده.

المقطع ظهرت فيه القنون رفقة شاب سعودي يعيش في كندا، تحدثت فيه عن السبب الحقيقي لهروبها من المملكة، وفي حين ادعت أنها هربت من ”تشدد أسرتها“، أشار الشاب إلى أن الأسباب الحقيقية هي أفعال غير أخلاقية.

وفي تعليقه قال الأمير سطام: ”أين الذين دافعوا عنها ؟ أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟ هل هذه هي الحرية التي يبحثون عنها ؟ هل رفض الأهل للانحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشددًا ؟ هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشددًا ؟ بالنهاية خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الانتهاء منها“